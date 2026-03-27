Ecuador vs Marruecos: alineaciones, previa y dónde ver EN VIVO el partido amistoso

La Tricolor enfrentará a Marruecos como ensayo para el Mundial 2026; Sebastián Beccacece ya tendría su once inicial

La selección de Ecuador afina detalles para su exigente prueba internacional ante Marruecos, en un amistoso correspondiente a la fecha FIFA que servirá como preparación rumbo al Mundial 2026.

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El encuentro se disputará este viernes 27 de marzo de 2026, desde las 15:15 (hora de Ecuador), en el estadio Metropolitano de Madrid.

Sebastián Beccacece define alineación titular de la Tri



El director técnico Sebastián Beccacece ya tendría definida la alineación titular con la que buscará medir el nivel de su equipo frente a una de las selecciones que también disputará la Copa del Mundo 2026.

Enner Valencia (d) es la esperanza de gol de la Tricolor para el Mundial 2026. ARCHIVO / EXPRESO

La base del once ecuatoriano estará liderada por figuras clave como Moisés Caicedo, Willian Pacho y Piero Hincapié, quienes se perfilan como pilares del esquema.

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Sin embargo, la Tricolor tendrá una baja sensible: el extremo Nilson Angulo no será parte del compromiso debido a molestias físicas.

La alineación probable de Ecuador sería: Galíndez; Franco, Ordóñez, Pacho, Hincapié; Caicedo, Vite, Yeboah, Minda; Plata y Valencia.

Con este once, Beccacece busca consolidar un bloque competitivo que debutará en la fase de grupos del Mundial frente a selecciones como Costa de Marfil, Curazao y Alemania.

Alineación probable de Marruecos en el amistoso

El rival, por su parte, representa un desafío de alto nivel. La selección de Marruecos llega como vigente campeona de África y con el prestigio de haber alcanzado las semifinales en la última Copa del Mundo 2022.

Marruecos es la campeona de la Copa Africana de Naciones 2026. EFE

El equipo africano contará con todas sus figuras, entre ellas Achraf Hakimi, Ismael Saibari y Brahim Díaz.

La alineación probable de Marruecos sería: Bounou; Hakimi, Riad, Masina, Mazraoui; El Khannouss, El Aynaoui y Saibari; Abdé, Díaz y El Kaabi.

Importancia del amistoso para la preparación mundialista

Este amistoso se perfila como una prueba clave para Ecuador, no solo por el nivel del rival, sino también por la oportunidad de ajustar su funcionamiento colectivo de cara al Mundial 2026.

Transmisión EN VIVO de Ecuador vs Marruecos

En territorio ecuatoriano, el compromiso será transmitido EN VIVO por El Canal del Fútbol, tanto en su señal de televisión pagada como a través de su canal oficial en YouTube.

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