2012. La Refinería de Esmeraldas contrató a No Limit para el mantenimiento y repotenciación de unas válvulas.

Tres contratos entre Petroecuador y No Limit están llenos de inconsistencias, según la Contraloría General. La principal: la empresa pública pagó $ 29,5 millones sin justificación técnica.

La conclusión se desprende del informe DNA6-RN-0005-2022, aprobado en febrero pasado. La auditoría revisó el cumplimiento de un contrato principal y dos complementarios, adjudicados a No Limit de forma directa, a través de la figura de giro específico del negocio, entre 2012 y 2016. Su valor era de $ 58,2 millones.

Los hallazgos son que los pagos excesivos se dieron por la falta de control de la empresa fiscalizadora Worley Parson y por la negligencia de los funcionarios de Petroecuador, en la administración de Carlos Pareja Yannuzzelli, hoy preso por corrupción.

Ellos debían cuidar que el proyecto para mejorar el sistemas de sellado y bombas centrífugas en la Refinería de Esmeraldas Ecuador sea entregado de forma correcta.

Las omisiones hicieron que Petroecuador cancelara planillas de liquidación sin documentos de respaldo. Desembolsó dinero por servicios adicionales que no constaban en los contratos que ya se habían cumplido. Y se canceló por la instalación de bombas centrífugas cuando el mismo servicio ya se había pagado en otros contratos. Además, se incumplieron los plazos de ejecución para la entrega de las obras y no se aplicaron las multas.

Hubo gastos administrativos no establecidos en el contrato como, por ejemplo, Petroecuador pagó por el transporte de los equipos cuando esto debía ser cubierto por No Limit, como la contratista (ver infografía).

De los casi $ 30 millones, hay un monto de $ 2,6 millones por bienes no instalados ni entregados en bodega. Es decir, no se sabe su ubicación actual.

La Contraloría ordenó que la Gerencia de Refinación que designe una comisión técnica para que constate la existencia física de los sellos, kits de repuestos y los planes API (sistemas que permiten modificar el ambiente del sello mecánico, con el objetivo de disminuir la posibilidad de fallas). “A fin de levantar un inventario con la identificación, cantidad, valor, ubicación, custodio para la posterior entrega a la bodega de la Refinería de Esmeraldas. De persistir su no localización realizará los trámites respectivos por la pérdida”.

Para Diego Correa, abogado de No Limit, la aprobación del informe coincide con el juicio por el caso Las Torres en donde No Limit ha admitido el pago ilícito de $ 8,8 millones a exfuncionarios de Petroecuador y de la Contraloría para lograr que la empresa pública cancele las planillas pendientes de liquidación de estos contratos.

Según el jurista se trata de una evidente retaliación, por la denuncia de No Limit.

“Como es usual en la Contraloría, los informes no tienen sustento legal. Casualmente todos los exámenes especiales a los contratos de No Limit son de imprevisto, no estaban dentro del cronograma o plan”.

El informe de la Contraloría señala que los pagos sin justificación ocurrieron porque Petroecuador canceló antes de contar con las actas de entrega-recepción. Y porque en 2014, Petroecuador modificó la cláusula sexta sobre formas de pago. En sus acuerdos se indicó que el 70 % del valor se pagaría con la presentación de la orden de compra de los insumos o equipos mecánicos. El 20 % se desembolsaría con la presentación de documentos de embarque de las importaciones de estos equipos y 10 % con el arranque y puesta en marcha.

La Contraloría recordó que los pagos deben hacerse después de finalizar el contrato luego de que la obra sea recibida a conformidad de la compañía de petróleos.

Proceso penal

Audiencia está en suspenso

11 personas serán juzgadas por delincuencia organizada en el caso denominado Las Torres cuando la Corte Nacional elija a un juez, quien debe completar el tribunal de juzgamiento. Entre los procesados está Pablo Celi de la Torre, excontralor general y Pablo Flores, exgerente de Petroecuador. La acusación se origina en otro expediente abierto en los Estados Unidos. En ese país, José Luis De la Paz, socio de No Limit, confesó el pago de sobornos a funcionarios públicos, fue juzgado y condenado en esa nación y se convirtió en testigo protegido de la Fiscalía ecuatoriana. Según el empresario, los sobornos se pagaron a funcionarios petroleros como Pareja, Álex Bravo, Arturo Escobar.