Las perlas de Jaime Vargas

Durante y después de los hechos del pasado mes de octubre, la presencia e imagen del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, tomó un impulso. Por lo que sus apariciones y expresiones tomaron ese mismo empuje, sobre todo sus declaraciones; algunas caracterizadas por estar cargadas de falta de tino y mucha ligereza. Una de las primeras expresiones salidas de tono fueron descargadas hacia el presidente Lenín Moreno. No solo por los calificativos dirigidos al primer mandatario, sino por el llamado que hizo a las Fuerzas Armadas a desconocer su autoridad en medio del paro nacional del pasado mes de octubre.

He mandado como amazónico a cerrar todas las llaves del petróleo. Con el pueblo, señor asesino Lenín Moreno, no se juega. Con la Conaie no se juega, carajo. Únanse al pueblo, carajo. No cumplan esas órdenes de ese señor traidor, mentiroso, ladrón... Señores de las Fuerzas Armadas, señor comandante de las Fuerzas Armadas, quítenle el apoyo a ese patojo de mier...



Jaime Vargas, presidente de la Conaie (10 de octubre de 2019).