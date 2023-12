Pena máxima por feminicidio para los tres acusados de matar a Paola Ortega

Tres hombres recibieron la pena máxima que se establece por femicidio al ser declarados por un juez responsables del asesinato de Paola Ortega, acontecido a inicios de 2023 en Sangolquí, Quito.

Los tres condenados recibieron una pena de 34 años y 8 meses de prisión, según informó este viernes la Fiscalía General del Estado (FGE), la máxima posible para el delito de femicidio con agravantes incluidos.

Entre los tres sentenciados está el esposo de la víctima, Cristian N., en calidad de autor mediato (intelectual) del crimen, ya que las pruebas presentadas por la Fiscalía apuntan a que planificó el asesinato de su esposa junto con los otros dos condenados que lo ejecutaron.

Como autor material del femicidio quedó Byron C., responsable de asestar once puñaladas en el cuello a Paola Ortega dentro del automóvil de la pareja, mientras que Mártires C. fue declarado coautor.

Paola Ortega fue atacada por Byron C. y Mártires C. cuando se encontraba en el interior de su vehículo, mientras esperaba que su esposo regrese de un local de hamburguesas.

En su versión entregada a la Fiscalía, Cristian N. G. dijo que apuñalaron a su esposa por robarle 600 dólares y una cadena de oro, cuando él compraba comida rápida.

Sin embargo, los vídeos de las cámaras de seguridad del sector registraron que el esposo de Ortega desbloqueó el seguro de la puerta del auto con el control remoto a una distancia de media cuadra para que, acto seguido, entraron los dos autores para apuñalar a la mujer.

"Una vez cometido el crimen, el esposo se dio 'mil vueltas'", según indicó la Fiscalía para definir la trayectoria errante de este, sin rumbo fijo mientras se perpetraba el crimen.

Al encontrar a su esposa herida, no la trasladó a un hospital que se encontraba a dos cuadras. En su declaración señaló que llamó a unos familiares, quienes llegaron en ocho minutos y entonces la llevaron al centro médico para que recibiera atención.

Registros Hasta el 15 de noviembre Ecuador registraba 277 feminicidios en 2023, según la Fundación Aldea.

Según medios locales, el autor mediato del crimen hizo días después del hecho una transferencia bancaria de 2.000 dólares a una mujer que es familiar de uno de los otros condenados.

La Fiscalía también halló que, horas antes del delito, los videos registraron los dos autores directos del femicidio entraron al local de Paola, pero la víctima salió inmediatamente, lo que denota que el crimen iba a cometerse en ese lugar.

Aún así, los autores lograron consumar el crimen en el momento que estaba sola en el vehículo de la pareja, pese a que ellos dos no se movilizaban en un automóvil o moto como para seguirlos a ellos.

Hasta el 15 de noviembre Ecuador registraba 277 feminicidios en 2023, según el registro de muertes violentas de mujeres que lleva la Fundación Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea), mientras que desde 2014, cuando se tipificó el delito de femicidio, ya suman 1.659 mujeres muertas.

