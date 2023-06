Como Mauricio Sneyder Vélez González, fue identificado el cadáver del hombre, que fue encontrado baleado, torturado y amarrado, a orillas del río Jerusalén, de la vía Valle de la Virgen - Pedro Carbo - provincia del Guayas.

Agricultores del recinto encontraron el cadáver del joven de 29 años, en el recinto Las Cañitas, a las 18:30 del miércoles 31 de mayo, cuando se iban a bañar en el afluente.

Tras llegar la policía al sitio confirmó que la víctima estaba boca abajo, sobre la arena de la playa y presentaba varios disparos en su cabeza y sus manos estaban amarradas hacia atrás.

Los agentes de la Unidad de Muertes Violentas (Dinased) de Salitre, además de los disparos que presentaba el cuerpo, pudieron visualizar golpes. Por lo que presumen que antes de asesinarlo lo torturaron y lo dejaron votado en el río.

Rosa Díaz, comentó a la policía, que Mauricio, era su conviviente y que residía junto a él, en un recinto de la vía a Valle de la Virgen. "El martes 30 de mayo a las 14:00 me llamó a mi celular y me dijo que estaba en el cantón Chone, de Manabí. No supe nada más, hasta que me enteré que había sido asesinado", detalló la viuda, que es de nacionalidad venezolana.

Las autoridades investigan cuando exactamente Mauricio salió del recinto donde residía porque al parecer lo secuestraron y luego lo asesinaron.

El mayor Santiago Vallejo del Castillo, jefe encardo del comando policial de Pedro Carbo, manifestó a EXPRESO que la motivación de esta muerte violenta seria presuntamente, por un ajuste de cuentas, por los indicios recabados. " Seguimos con las investigaciones para determinar que tipo de arma se usó para este reclutamiento, que al parecer se dio en otro sector", recalcó el oficial.