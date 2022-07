Diez pedidos que no necesariamente todos tendrán el efecto que quizá pensaron los líderes indígenas. A esa conclusión llegan los analistas que este Diario consultó, toda vez que a inicios de esta semana la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) anunció que estaba inconforme con el acuerdo firmado en la mesa de banca pública y privada, en lo relacionado a las instituciones financieras particulares.

Mauricio Pozo, economista y exministro de Finanzas, comentó que en ese tema ya se dan acciones a favor de los deudores en la banca privada y no solamente para quienes tienes créditos productivos vencidos y que cuando se pensó en esa propuesta no se analizó en que la banca privada tiene como principal objetivo que es el de cuidar los depósitos de los ciudadanos.

“El que eso sea tratado a pesar de que ha venido siendo tratado antes y que se tome una decisión es un triunfo de los grupos de negociación. Y políticamente les conviene. No podemos perder de vista que siempre hay un factor político que hace que esos temas se vuelvan a tratar”, comenta Pozo.

Pero no sería el único tema en el que las acciones podrían quedarse en un acuerdo solamente, porque ya existen y están ejecutables. Tal es el caso del pedido de no privatización de los sectores estratégicos como el Banco del Pacífico, hidroeléctricas, IESS, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, carreteras, salud, entre otras. El presidente Lasso ha manifestado por varias ocasiones que “nadie ha pensado privatizar ningún sector estratégico, tampoco ningún servicio público”, pero sí continuar con las alianzas públicos-privadas para aumentar la calidad de las entidades públicas tal como consta en la normativa vigentes desde 2015.

Al momento el Gobierno y la dirigencia indígena discuten los temas relacionados al control de precios en productos de primera necesidad. Se plantea que vía decretos ejecutivos se fijen precios a más de 40 productos considerados de primera necesidad.

¿Bajo qué parámetros se determinaron los productos?, es lo que se pregunta Diego Vivero, director ejecutivo de la Confederación de Restaurantes del Ecuador. Cuestiona que la dirigencia indígena se tome el nombre de todos quienes también se sienten perjudicados por la situación del país. Alega que con el diálogo están buscando beneficios para los sectores productores, sin pensar en el resto que compone la cadena productiva.

“Si hablaríamos de control, es necesario que se incluya a la informalidad. La especulación no solo está en los sectores primarios, sino también en todos los negocios sin respeto a la ley. Difícilmente sabremos si las decisiones que se tomen en el diálogo nos van a beneficiar, porque no han sido socializadas. No sabemos de qué productos hablan. Creo que lo poco que se pueda lograr en las mesas no compensará el gran daño que hicieron al país con el paro.

Otro tema, que quizá no podría tener los resultados que se esperan por parte de las organizaciones indígenas, amazónicas, campesinas y afroecuatorianas, sería el relacionado al tema laboral. Pues en esta mesa se deberá analizar la realidad del país y además, serán decisiones que deben estar acompañadas de normativas legislativas, así lo explicó a EXPRESO el exministro del Trabajo, Andrés Madero.

“Deben tener un diagnóstico claro y los actores entender cuál es la posición, diagnóstico, resultado y hasta dónde se puede llegar. La mesa en tema laboral lo único que podrá hacer es presentar reformas a través de iniciativa popular o del Ejecutivo para que pasen a la Asamblea, no es que de allí saldrán reformas que se aplicarán inmediatamente en temas legales. Hay temas que, sí pueden aplicar inmediatamente, como simplificación de trámites, pero lo fundamental será tener una radiografía clara para crear expectativas necesarias y aterrizadas a la realidad para no generar falsas ideas”, sostuvo el exfuncionario.

