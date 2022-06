La Conaie le exige al Gobierno acciones en 10 puntos, pero la ciudadanía que salió a protestar solo en tres: combustible más económico, reducción en costo de alimentos y plan eficiente para enfrentar la ola de delincuencia que azota al país. Así lo constató EXPRESO en varios puntos donde se cerraron vías ayer, en el inicio de las protestas en contra del Gobierno protagonizadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

En Calderón, parroquia rural de Quito, a la altura de la comunidad San Miguel del Común, los pobladores cerraron la vía desde la madrugada, y al ser una vía que usan trabajadores y estudiantes para dirigirse a Quito, a todos les tocó caminar varios kilómetros.

“Vivo a la altura del peaje de Oyacoto y vengo caminando ya 20 minutos”, dijo a este Diario Katherine Cañizares mientras caminaba para llegar al instituto donde estudia.

Por su parte, a Ángel Toapanta le tocó salir a las 05:00 de su casa en Guayllabamba para dirigirse a su trabajo. “Me genera incomodidad tener que caminar, pero qué más toca si es por el bien del pueblo. Toca ya unirse nomás”, comentó.

En este punto no se registraron incidentes hasta en horas de la tarde de ayer, pese a que a pocos metros se agrupó un centenar de policías del grupo antimotines.

Otras vías cerradas en Quito fueron la vía Intervalles y Collas. Pero al mediodía ya fueron abiertas al tránsito vehicular. En horas de la tarde, alumnos del instituto Mejía, al norte de Quito, salieron a las calles a protestar y se enfrentaron con la policía. Los adolescentes sacaron hasta los adoquines del parterre.

Entre tanto, en Chasis, provincia de Cotopaxi, la dirigencia indígena cerró la Panamericana Sur, que conecta a Latacunga con Quito. Allí, los comuneros cerraron el paso desde las 02:00 y en horas de la mañana tuvo la compañía de Leonidas Iza, presidente de la Conaie.

“Aquí no soportamos más carestías, por eso estamos de pie. No por locos ni delincuentes, sino porque ustedes como Gobierno ecuatoriano no han salvaguardado, en este caso, las economías más irrisorias de este país”, dijo Iza.

En Guayas la situación no fue similar a la de Pichincha. El tránsito vehicular en las principales vías que conectan con Guayaquil estuvieron habilitadas. En el sector de la ‘T’ de Salitre se bloqueó el paso, pero miembros de la Policía y Comisión de Tránsito lograron habilitar el paso. Tanto en Quito como en Guayaquil, el tránsito vehicular al interior de cada ciudad se desarrolló con total normalidad.

El detalle

Hechos. La Conaie reveló que en 16 provincias se activaron las protestas y las vías fueron cerradas en más de 50 puntos del territorio nacional.