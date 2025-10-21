Paulina Tamayo, la ‘Grande del Ecuador’, fallece a los 60 años

La reconocida cantante ecuatoriana falleció la madrugada de este martes 21 de octubre por una insuficiencia respiratoria

La madrugada de este martes 21 de octubre, Ecuador perdió a una de sus voces más emblemáticas: Paulina Tamayo, conocida como la Grande del Ecuador. La artista falleció a los 60 años a causa de una insuficiencia respiratoria que se complicó en las últimas horas, según confirmó su mánager a medios nacionales.

En sus últimos momentos estuvo acompañada por su familia, que permaneció a su lado hasta el final. Su hermano, Willy Tamayo, compartió un emotivo testimonio en el que relató que tuvo “el honor de acompañarla a su encuentro con el Señor Jesucristo”, mientras le cantaba himnos y cánticos espirituales. “Hubo paz y amor. Sin dolor, la habitación se llenó de la gloria de Dios”, expresó.

Willy también agradeció por haber compartido la vida con “la niña, adolescente, mujer, dama y señora Panito Tamayo” y aseguró que, aunque su partida deja un vacío inmenso, “al coro celestial se sumó una voz invaluable”.

La Grande del Ecuador, una leyenda de nuestra música, nos deja un legado que vivirá por siempre.

Su voz queda en el corazón de todo un país.

La Grande del Ecuador y su aporte a la música nacional

Paulina Tamayo dedicó más de cinco décadas a la música, convirtiéndose en un ícono de la identidad cultural ecuatoriana. Desde los cinco años mostró su talento y, con el paso del tiempo, se consolidó como una de las intérpretes más queridas del pasillo, el sanjuanito y otros géneros tradicionales.

Su voz potente y su estilo inconfundible dieron vida a canciones como Chola cuencana, Alma lojana y Regrésame la vida, piezas que se convirtieron en clásicos de la música nacional.

A lo largo de su carrera, Tamayo fue reconocida como Patrimonio Cultural Viviente y recibió homenajes en vida por su aporte a la cultura del país. Su presencia en escenarios internacionales también permitió que la música ecuatoriana trascendiera fronteras, llevando el pasillo y otros ritmos tradicionales a públicos de distintas latitudes.

El país la despide con homenajes y mensajes de gratitud

La noticia de su fallecimiento generó una ola de reacciones en redes sociales. Artistas, autoridades y seguidores expresaron su pesar y recordaron la importancia de Paulina Tamayo en la historia musical del Ecuador.

“Se apaga una voz que marcó generaciones”, escribieron varios de sus colegas, mientras que instituciones culturales destacaron su papel como referente de la música nacional.

Aunque aún no se han dado a conocer los detalles de su funeral, se espera que se realicen homenajes públicos para despedir a la artista. En distintas ciudades del país, fanáticos han compartido videos y grabaciones de sus canciones, como una forma de rendir tributo a quien fue considerada una de las voces más grandes del Ecuador.

Su historia es también un recordatorio del poder de la música para unir a las personas y mantener vivas las raíces culturales. Tamayo no solo interpretó canciones, sino que transmitió emociones, identidad y orgullo nacional.

