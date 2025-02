¿Qué pasa con los bienes de los deportados de Estados Unidos?

Desde el martes 27 de enero hasta el viernes 31 de enero, 293 ecuatorianos fueron deportados de Estados Unidos. Ellos llegaron a Ecuador en tres vuelos, en esa semana, pero con pocas cosas en las manos. ¿Qué pasa con los bienes y pertenencias que dejaron los migrantes en EE. UU. al momento de ser deportados?

Para Carlos Estarellas, analista internacional, exsubsecretario de Relaciones Exteriores y docente de la Universidad Ecotec, la situación de los ecuatorianos que fueron expulsados de Estados Unidos es muy difícil, porque al deportarlos tienen que salir en el momento en que el Gobierno norteamericano lo determina. Señala que cuando son detenidos, las personas no tienen tiempo para poder tomar sus bienes personales ni realizar trámites para entregar los alquileres de sus domicilios o vender sus muebles e inmuebles.

¿Qué deben hacer los migrantes deportados?

María Fernanda Valle, abogada y especializada en inmigración y datos civiles, directora y fundadora del Centro de Asesoría de Migración en el Ecuador (Camec), indica que, si son bienes personales o documentos, que en la persona tenga en su poder al ser detenida y deportada, sus pertenencias siempre van a estar bajo la custodia de la agencia de inmigración. En algunos casos, expresa, esos bienes documentales son entregados al deportado, luego de que llegan al país de origen.

Sin embargo, habrá pertenencias personales que no podrán tener a la mano ni tomarlas en el momento que son detenidos, como computadoras, celulares u otro objeto, expone Estarellas, porque “si los están deportando, no tiene uno tiempo de traer nada”, porque es una situación anormal donde no pueden planificar repatriar sus bienes ni de armar sus maletas, por lo que eso se quedará en Estados Unidos. Ante esto, el experto recomienda que, a través de una tercera persona, se los envíe al Ecuador o los da por perdido.

No obstante, si tiene propiedades que hayan adquirido en los Estados Unidos, como vehículos, casas, departamentos o incluso cuentas bancarias que tengan fondos, Valle manifiesta que esas cuentas, por ejemplo, no se van a cerrar con la deportación ni que ese bien va a pasar a la agencia de inmigración, sino que va a seguir creciendo. Por otro lado, para los bienes como la vivienda y el carro, la experta recomienda que el deportado pueda tener a una persona que le represente dentro de los Estados Unidos. Con ella concuerda, Estarellas; el ecuatoriano debe entregar un poder a una persona que esté allá para que venda sus bienes.

¿Cómo se hace esto?

Valle explica que el deportado, una vez ya en Ecuador, puede realizar un poder a través de un notario público, apostillarlo y luego enviarlo a la persona o familiar de confianza para que pueda vender sus pertenencias o para que pueda retirar los fondos del banco, en caso de que esté a su nombre.

Generar ayuda a través de las relaciones internacionales

Estarellas también sugiere que los consulados en New Jersey y en Nueva York asesore o ayude a los compatriotas que están en estos estados, ya que la mayoría están allí. Además, de que estos temas sean tratados por medio de la Cancillería y el presidente Daniel Noboa, indica Estarellas, para que los compatriotas “no vengan de la manera que vienen, encadenados, y sin traer nada”. A su criterio, es menester que haya una política de deportación en donde la gente pueda regresar con sus bienes.

