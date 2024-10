Partidos apelarán decisión del CNE de eliminar listas nacionales a la Asamblea

Están informes. Cuatro organizaciones políticas nacionales se unieron en un comunicado conjunto para reaccionar ante la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de eliminar a sus listas nacionales a la Asamblea Nacional con miras a las elecciones presidenciales y legislativa del 9 de febrero del 2025. Según la resolución del ente electoral, las cuatro listas incumplieron con los requisitos legales.

El Gobierno anuncia que los cortes de luz se ampliarán a 10 horas a escala nacional Leer más

De acuerdo al informe de área jurídica del Consejo, tres de las cuatro listas (las de Pachakutik, Avanza y Democracia Sí) habrían incurrido en la causal 1 del artículo 105 de la Ley Electoral - Código de la Democracia en la que se estipula las causales por las que el Consejo y las Juntas Provinciales Electorales podrán negar la inscripción de candidaturas: "1. Que las candidaturas no provengan de procesos democráticos internos o elecciones primarias, previstas en esta ley". El informe jurídico recomendó que no se acepte la inscripción por lo que los consejeros acogieron dicha sugerencia. En el caso de Construye también habrían incurrido en esta causal y además en otro detalle: que el movimiento no presentó todas las declaraciones juramentadas de los aspirantes titulares y alternos.

Ante esto, las cuatro organizaciones se unieron en un comunicado para rechazar la decisión del CNE. Argumentan que el ente electoral diseño un sistema que privilegia el uso de tecnología, que no se compadece con la situación actual del país de cortes de energía; pese a ello, aseguran que cumplieron con los requisitos. Además que cada paso del proceso lo realizaron con la asesoría técnica del Consejo, "garantizando la legalidad de nuestros procedimientos y de los requisitos".

¿Qué harán las organizaciones políticas?

Previo a anunciar los siguientes pasos, las cuatro organizaciones políticas consideran que la eliminación de sus listas "perjudica a los electorales y lesiona la democracia", y que serán las autoridades lad que deberán resolver cualquier asunto en apego a la ley y garantizando los derechos de participación política.

A renglón seguido, los partidos y movimientos que se consideran perjudicados adelantan que activarán los recursos legales disponibles "para hacer respetar nuestro derecho de participación política, a elegir y ser elegidos".

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO