El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), reinstaló la sesión ordinaria número 31 para conocer la terna presentada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela para la designación del titular del Consejo de la Judicatura (CJ); cargo que está subrogado por Fausto Murillo desde el 3 de febrero de 2022.

La última vez que se trató este tema fue el 22 de agosto y se reinstaló la noche de este martes 06 de septiembre, luego de que se diera una convocatoria y sesión virtual que demoró más tres de horas que tuvo momentos de discusiones acaloradas.

En la cita, el consejero David Rosero, propuso que se inicie el proceso de designación y que esto no significa de que la autoridad quede electa inmediatamente pues hay que seguir procesos.

La moción no prosperó pues tuvo tres abstenciones, tres votos a favor y uno en contra. En ese marco, el presidente del organismo, Hernán Ulloa señaló que no se ha tratado la terna porque además de que la sugerencia de Saquicela, se representa una injerencia en la toma de decisiones porque pide que sea tramitada en un plazo no mayor de 15 días, expuso que hay motivaciones políticas a las puertas de comicios electorales.

“Como presidente, sin tomarme el nombre de mis compañeros, extendemos los puentes de diálogo, para que entiendan lo que nosotros hemos tenido que luchar al interior, para no permitir que agendas personales afecten a una autoridad y así nos hemos parado para tomar una decisión en derecho, no en consulta”.