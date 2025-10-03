Paro Nacional 2025: Minuto a minuto de las protestas hoy 3 de octubre

Se cumplen 12 días del paro nacional donde no hay señales de diálogo entre la Conaie y el Gobierno

Durante el paro se han dado varios plantones en contra de las medidas tomadas por el Gobierno.

Ecuador cumple doce días de movilizaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y otros sectores sociales, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y el alza del costo de vida. Las protestas han generado bloqueos viales, enfrentamientos y llamados urgentes a la reconciliación. Mientras el Gobierno anuncia compensaciones para el transporte comercial, organizaciones sociales exigen garantías para la protesta pacífica y corredores humanitarios.

Vías cerradas hoy 3 de octubre

Provincia de Imbabura:

Vía Urcuqui -Chirayacu

Ibarra - Zuleta - Cayambe

Eje vial rural Otavalo Quiroga

Ibarra - Imbaya - Urcuqui

Otavalo-Cajas

Natabuela - Antonio Ante

Otavalo - Cotacachi

Provincia de Bolívar:

E491 Guaranda a Ambato- sector Quindigua cerca a La Vuelta de Key

E492 Guaranda vía a Riobamba por Gallo Rumi sector Vinchoa Grande - Las Herrerías

E491-Estatira Uquillas y av. Fuerza Aérea - sector Marcopamba

E494 Guaranda - Guanujo - vía Echeandía - sector Atandagua

Provincia de Chimborazo:

Riobamba - Cuenca

Provincia de Cañar:

Cuenca - Zhud - Cochancay

Cañar Zhud - Cañar

Las interrupciones ocurren en un contexto de estado de excepción y toque de queda vigente en varias provincias, decretados por el presidente Daniel Noboa como respuesta a la crisis social.

Para conocer en tiempo real qué carreteras están habilitadas, cerradas o con paso restringido, la ciudadanía puede consultar el portal del ECU 911: https://www.ecu911.gob.ec/consulta-de-vias/

Lo más destacado de la jornada del 2 de octubre

La Conaie se reunió durante varias horas en su cede central en Quito. Las diferentes estructuras que conforman la organización indígena mantuvieron un consejo ampliado para definir las futuras acciones en el marco del paro nacional 2025.

Tras un consejo extraordinario de más de siete horas, el presidente de la organización, Marlon Vargas, denunció represión estatal y aseguró que la agenda de lucha sigue firme con demandas como la derogatoria del Decreto 126 que eliminó el subsidio al diésel, la reducción del IVA del 15 % al 12 %, y mejoras en salud y educación públicas.

En paralelo a la protesta por el diésel, la Conaie ratificó que hará campaña por el “No” en el referéndum sobre la Asamblea Constituyente convocado por el Gobierno de Noboa. Vargas sostuvo que este mecanismo no responde a las verdaderas necesidades del pueblo, sino que pretende recortar derechos colectivos, ambientales, laborales y de gestión comunitaria del agua.

