“Paralizar el país en este momento es riesgoso”

Hasta ahora AME ha mantenido dos reuniones con representantes del Gobierno, pero el tema de encontrar soluciones a la deuda sigue en un punto muerto...

No hemos llegado a acuerdos porque hemos planteado algunas propuestas, de las cuales no tenemos con claridad si se podrán cristalizar. Lo que hemos hecho es escuchar sobre un pago de $ 82 millones en julio; $ 66,6 en las tres siguientes semanas de agosto y otros $ 35 millones en septiembre.

¿Exactamente a cuánto asciende hoy esa deuda?

Tenemos pendiente mayo, junio, julio y agosto por valores que oscilan entre $ 167 millones mensuales. Sumado a eso tenemos $ 293 millones correspondientes a la devolución del IVA, que está impago por más de un año a varios municipios. Además, $ 103 millones están pendientes por la Ley Amazónica; $ 18,9 millones por concepto de la competencia de Patrimonio; cerca de $ 20 millones por el ex CREA (Centro de Reconversión Económica de Azuay, Cañar y Morona Santiago) que 34 municipios dejaron de recibir por 7 años. Están pendientes también recursos por el 30 % de los excedentes en los sectores estratégicos. Estamos hablando de casi $ 1.000 millones.

El Gobierno les ofrece pagar la deuda a cuentagotas. ¿Qué hará el gremio?

Hemos planteado, primero, no suspender los diálogos, pero paralelo a ello los municipios han planteado presentar acciones de protección. Entendemos que algunos municipios de la provincia del Guayas lo van a hacer. En esa parte, la AME va a entrar como amicus curiae (tercero interesados en un causa) para poder impulsar estas acciones.

Los alcaldes de la regional 5 de AME, que incluye a los municipios de Guayas, habían advertido al Gobierno con medidas de hecho como los plantones y cierres de carreteras. ¿Cuál es su postura al respecto?

Los alcaldes de la regional 5 habían planteado que se convoque a una asamblea nacional de AME. Yo me debo a los 221 municipios del país. A todos ellos tengo que apoyar en decisiones que puedan tomar. Pero siempre les he manifestado también que quizás en este momento paralizar el país es riesgoso por la pandemia que estamos viviendo; que agotemos todos los esfuerzos necesarios. Pero el diálogo es de dos partes. Yo creo que el Gobierno no debe ignorar a los alcaldes.

¿Pero usted apoya esas medidas de hecho, si el Gobierno no atiende a los municipios?

Yo me debo a los municipios del país y en caso de que la mayoría de alcaldes tome una decisión siempre me sumaré a las decisiones que puedan tomar. Pero les he dicho a ellos que no es conveniente tomar unilateralmente decisiones que nos pueden llevar a más problemas. Es importante el diálogo para no vivir historias tristes como las que vivimos el año pasado en el mes de octubre, que por falta de diálogo se destruyeron varias ciudades del país y hubo incluso muertos.

PERFIL. El alcalde del cantón Paute (Azuay) es ingeniero civil. Desde 2009 hasta 2018 estuvo al frente del Municipio de Guachapala. Desde 2019 es el presidente nacional de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME).

EL CONTEXTO

El Gobierno mantiene una deuda con los 221 municipios del país por asignaciones presupuestarias de este año. Los alcaldes reclaman también la devolución del Impuesto al Valor Agregado y se oponen a un posible recorte en el presupuesto de los gobiernos municipales. Las negociaciones hasta ahora no fructifican.