El papa Francisco "rezaba todos los días por Ecuador", dice el cardenal Luis Cabrera

El mundo católico se despide de una figura que marcó época. El papa Francisco falleció este lunes 21 de abril a los 88 años, dejando tras de sí un legado de cercanía, fe y esperanza. Desde Ecuador, el cardenal Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil y presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), lo recordó como alguien profundamente conectado con el país andino.

Cabrera compartió que el papa rezaba “todos los días por Ecuador” y que mantenía una estampa de la Virgen Dolorosa del Colegio en su breviario. “Para los ecuatorianos él es importantísimo porque era muy devoto y muy cercano de la (Virgen) Dolorosa del Colegio, tanto que llevaba una estampa de ella en su breviario y todos los días rezaba por Ecuador”, afirmó.

Y como si el calendario quisiera decir algo, la fiesta de la Dolorosa se celebró el 20 de abril, justo un día antes del fallecimiento del papa. “Son hechos que como ecuatorianos nos ayudan a pensar en la bondad de Dios”, agregó Cabrera, quien ya se prepara para viajar a Roma y participar por primera vez en un cónclave para elegir al nuevo líder de la Iglesia Católica.

De Quito a Roma: recuerdos que inspiran

Cabrera también rememoró la visita del papa Francisco a Ecuador en 2015. Fue uno de los primeros países latinoamericanos que eligió para su gira pastoral. Su mensaje dejó huella: “Repitió varias veces la frase: 'Lo mejor está por venir', fueron palabras de aliento, de esperanza, palabras que nos ayudaban a ver más allá de las pequeñas cosas y de nuestras limitaciones”.

Tras conocerse la noticia del fallecimiento del pontífice, el cardenal dijo que su primer pensamiento fue la resurrección. “Que el papa Francisco haya sido llamado a la casa del Padre en plena Pascua, sin dejar del lado el dolor, es un momento de esperanza y por qué no, de alegría. Como dijo Jesús en la cruz: 'Misión cumplida, en tus manos encomiendo mi espíritu'”.

Aunque reconoció que la ausencia del papa deja un vacío, también recalcó que la fe ayuda a entender su partida de una manera más luminosa: “Está contemplando el rostro de Jesús, a quien tanto amó y por quien vivió”.

¿Y si el nuevo papa fuera ecuatoriano?

Esta será la primera vez que monseñor Cabrera participe en un cónclave, y aunque eso lo pone en posición de ser elegido, prefiere no hacerse ilusiones. “Todos los cardenales que entramos allí tenemos la oportunidad de elegir y ser elegidos, por supuesto... No estoy pensando en que entro de papa y salgo de papa, no. De hecho, el papa Francisco entró como cardenal y salió de papa, y otros 'papables' salieron de cardenales, así que no hay que darle muchas vueltas”.

Al ser consultado si le gustaría ser el próximo papa, su respuesta fue clara: no se trata de deseos personales ni de méritos. “Para mí ir al cónclave será una bendición, una gracia que Dios me regala, no depende de mis méritos. No es cuestión de desear o de buscar, eso no funciona aquí”, afirmó.

Sin embargo, también dejó claro que está listo para lo que venga. “Uno siempre debe estar listo para partir a donde el Señor lo llame”.

La elección del nuevo papa: Un proceso guiado por el Espíritu Santo

En un contexto global donde muchas decisiones están marcadas por la política o los intereses sociales, Cabrera recordó que el nuevo papa no será elegido bajo esas lógicas. “Esos criterios no caben, que si es un papa de derechas o de izquierdas, si es progresista o conservador, si es tradicionalista o si es reformador, esas categorías están de más”.

El cardenal ecuatoriano pidió que sea el Espíritu Santo quien guíe este proceso. “Que sea el Espíritu Santo y no nuestros criterios humanos o cálculos que puedan aparecer por ahí los que primen. Que el papa que sea nombrado sea quien sea siga anunciando a Jesús”.

Ecuador rinde homenaje

Durante los próximos días, diócesis de todo el país celebrarán misas en memoria del papa Francisco. Aunque Cabrera estará en Roma, en Guayaquil se realizarán varios eventos en su honor.

Con fe y gratitud, Ecuador despide a un papa que, aunque nació en Argentina, supo mirar a este pequeño país con ojos de cariño. Y ahora, mientras suenan las campanas del Vaticano, un cardenal ecuatoriano se prepara para vivir una experiencia única en la historia: elegir a su sucesor.

