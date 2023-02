Paola Pabón iniciará en mayo próximo un segundo mandato al frente de la Prefectura de Pichincha. Con ella asumirán otras autoridades seccionales de la Revolución Ciudadana en un hecho que califica como histórico.

Playas tuvo artistas en la campaña electoral pero en el carnaval no Leer más

¿Cuál fue la clave de su victoria y asegurada reelección?

Una reelección es una valoración a la gestión que se hizo. Creo que hemos abordado las competencias que tiene la Prefectura, pero hemos ampliado muchísimo el trabajo en lo social, mucho trabajo en salud, en combate de la violencia contra las mujeres, muy pendientes de los niños y de los jóvenes con las escuelas deportivas y siento que también los resultados electorales nacionales que van sintonizados con esa necesidad de gobiernos locales que estén cercanos a la gente que puedan colocar lo social como una de las prioridades.

Incidió eso a pesar de quejas por promesas que no se han concretado desde su primera campaña como el Puerto Seco.

Llevamos una política de comercialización que estuvo pensada con dos lógicas: las ferias que han sido un éxito rotundo, tuvimos más de 200 ferias en tres años y medio de gestión, hicimos las megaferias navideñas que fueron un éxito, pero sobre todo logramos articular los centros de valor agregado a las tiendas Pichincha y esa fue nuestra motivación. Ahora que las ferias son un éxito, que los centros, que las tiendas son una realidad, hay que dar un salto cualitativo que tiene que ver con los supermercados populares...

Le consultaba sobre el ofrecimiento del Puerto Seco.

El Puerto Seco es un proyecto que busca generar una zona logística, no es centro de acopio. En efecto pudo haber sido una propuesta inicial que ya en la práctica no tuvo asidero.

Eso no sería un incumplimiento de campaña?

Conforme vas haciendo la gestión te vas dando cuenta de que hay planes y proyectos que se pueden concretar y otros que no, lo importante es que la lógica con la que lleves adelante la gestión en su magnitud pueda satisfacer las aspiraciones de la ciudadanía y creo que los resultados electorales de la reelección están sustentados en eso y creo que hay una valoración integral de la gestión. Si escoges y vas a buscar lo que no se ha hecho va a ser esa la respuesta.

CONTEXTO Pichincha y Guayas, Quito y Guayaquil ahora están en manos de la Revolución Ciudadana que recibió el apoyo del electorado en los porcentajes necesarios para obtener el triunfo. Paola Pabón reivindica que es la gestión en el área social, especialmente, cumplida en tres años y medio la que fue valorada por el electorado.

Muchos creen que ahora se van a convertir en un dolor de cabeza para el Gobierno.

Un colega suyo me preguntaba cuánto tiempo van a dedicar a hacer oposición y cuánto van a dedicarse a hacer gestión. Nuestra preocupación no es el Gobierno, sino la gente que está pasándola mal, hay un compromiso con los ciudadanos, pero también creo que es importante en esa lógica que el Gobierno pueda leer los resultados. Creo que la democracia incluye las distintas fuerzas y entre ellas también el Gobierno, si no hay cambios de fondo los cambios de forma no van a resolver las inconformidades.

Si el Gobierno no lee bien los resultados y los anuncios del sector indígena de movilizaciones se materializan, la Prefectura será de puertas abiertas a que vengan a protestar.

Municipio de Quito: la millonaria nómina que manejará Pabel Muñoz Leer más

Estoy convencida de que nadie quiere una paralización, ni el empresario ni la señora que vende almuerzos en el centro histórico, porque han sido días duros, junio fue un momento muy duro, de mucha recesión económica, nosotros mismos tuvimos un impacto fuerte, tuvimos que suspender casi todos los contratos porque los contratistas nos decían no podemos llegar a la obra, el plazo no puede avanzar, creo que de una u otra manera todos sentimos de primera mano las afectaciones que puede tener una paralización. Hemos sostenido este mensaje durante todos estos días: creemos que la paralización no es buena.

Entre Prefectura y Alcaldía han pensado hacer una alianza o una sociedad mediática.

No sé, no está en nuestros planes hacer una sociedad mediática, no lo hemos discutido, ni se nos ha cruzado por la cabeza. Son dos medios públicos que tienen dinámicas distintas.

La ejecución presupuestaria en 2022 fue de 63 %.

Es que hay una lectura no completa. Por ejemplo hay pagos que no se pueden realizar el año anterior porque son pagos contra planilla, hay obras que iniciaron el año anterior, pero que continuarán este año, entonces nosotros tuvimos un compromiso de más del 90 %.