En la tensomenbrana para programas artísticos y culturales de Playas no ha habido grandes espectáculos en este feriado

Contraste carnavalero. Mientras en El Morro, cercana comunidad rural de Guayaquil, de unos 2.000 habitantes en su cabecera parroquial, y Data de Villamil, recinto del cantón Playas, de unos 1.000 habitantes, se organizaron para celebrar este feriado con desfiles de comparsas, festivales gastronómicos, carros alegóricos, presentaciones artísticas y hasta la elección de la Reina de Carnaval; en Playas, el Municipio no programó ningún evento especial para estos días que ofrezca una alternativa de distracción al turista, especialmente en las noches.

Contraste político. A diferencia de esta falta de espectáculos en este carnaval, durante la reciente campaña electoral para elegir a las nuevas autoridades seccionales, tanto el actual alcalde Dany Mite (quien aspiraba a la reelección y perdió), y el electo Gabriel Balladares presentaron artistas internacionales en sus respectivos actos de apertura y cierre de sus periodos de promoción.

Artistas como Jessi Uribe, los Inquietos Vallenatos ( Mite); Tony Vega, Tito el Bambino, Atrato River, Lizandro Meza (Balladares) entre otros, se presentaron ante la asistencia de miles de personas.

“Ahora como el uno perdió (Mite) y el otro ganó (Balladares), ya no les importó nada dejar de lado los espectáculos en carnaval”, reclamo Esperanza López, presidenta de la Cámara de Turismo de Playas.

La dirigente dijo a EXPRESO que hace 15 días le envió una comunicación al director municipal de Turismo, Pelhipo Franco, preguntándole qué programa habría para carnaval, porque los turistas le preguntaban a la vez a ella. Y agrega que el funcionario le contestó por mensaje que no había aún programación, “por tal motivo no puedo enviarle lo que me solicita, mil disculpas”.

Si se pagó miles de dólares en presentaciones artísticas para conseguir votos, por qué no se ha hecho lo mismo en carnaval; ahí seguramente sí se buscó los recursos, por interés político, pero para recibir a los turistas, que genera economía, no hay plata para los artistas, reprochan también servidores turísticos y visitantes como Gabriel Correa, quien llegó de Cuenca.

Después de disfrutar de la playa y la gastronomía, afirmó que en la noche se había aburrido porque no había nada qué ver, además de que el malecón estaba con poca iluminación.

Luz María Santisteban, quien llegó desde Guayaquil, lamentó que Playas, siendo el único balneario del Guayas, no le diera una bienvenida al turista con una buena programación artística en estos carnavales.

“Apenas lo que hemos visto es a un DJ en el malecón en un negocio de cervezas”, señaló Juan Crespo, otro turista.