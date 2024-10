¿Paola Cabezas renunciará a su cargo tras la no destitución de Mónica Palencia?

"Me voy a la casa", dijo Paola Cabezas si no se destituía a Mónica Palencia. Lo dijo hace seis días en sobre el juicio

En declaraciones públicas de hace seis días, la asambleísta por la Revolución Ciudadana, Paola Cabezas, sin pensarlo o intuyendo, abordó la posibilidad de que su objetivo no se logre: la censura y destitución de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Ella presentó la moción de juicio político en contra de la secretaria de Estado.

El 17 de octubre pasado, el Pleno de la Asamblea Nacional decidió con 89 votos a favor darle continuidad al juicio político. Los correístas y otras bancadas acusan a Palencia de un incumplimiento de funciones en torno al contexto de inseguridad que se vive en el país.

Las declaraciones que marcan a legisladora correísta

Antes de que se dé la votación, la asambleísta Cabezas hizo una contundente declaración: "Si no se censurara y destituye a la señora Palencia sería sencillamente decirle al país que nosotros no cumplimos (...). Yo prefiero irme a mi casa". E insistió: "Me voy a la casa".

La tarde de este miércoles 23 de octubre se registró la tan esperada votación para conocer el destino político de Palencia. La moción de Cabezas no logró los votos suficientes en la Asamblea Nacional.

Paola Cabezas mociona:

📌Aprobar el proyecto de resolución, con respecto a la censura y destitución de la doctora

Mónica Rosa Irene Palencia Núñez, @MinInteriorEc, por incumplimiento de funciones.



En la sesión, se obtuvieron 77 votos a favor de la destitución, quedando 15 votos por debajo del umbral necesario para censurar a Mónica Palencia. Hasta el cierre de esta nota, Paola Cabezas no ha ofrecido declaraciones ni se ha pronunciado en sus redes sociales sobre el resultado, un tema que ha generado un intenso debate en las plataformas digitales. Los usuarios no olvidan.

