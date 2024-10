Paola Cabezas: "A quienes piden que renuncie, les dañaré el plan. No renunciaré"

Que todo fue una mala interpretación. La legisladora de la Revolución Ciudadana, Paola Cabezas, aclara sobre lo dicho por ella en el marco de una rueda de prensa en la Asamblea Nacional sobre el juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, días antes de la interpelación en el pleno del Legislativo. En esta intervención, junto con el resto de sus compañeros de bancada, la asambleísta estaba describiendo una serie de supuestas inacciones del Gobierno de Daniel Noboa que ameritaban, a su juicio, la destitución de Palencia y luego dijo: "¿saben qué? Yo prefiero irme a mi casa".

En una entrevista, la legisladora dijo que fue una mala interpretación de lo dicho por ella. "No voy a renunciar". Cabezas precisó que justo en el marco del juicio político presentaron en su contra un denuncia por supuesta campaña anticipada en el Tribunal Contencioso Electoral. "Justamente me referí a eso. Y dije: a la final si me quieren destituir, me voy a mi casa. Que me destituyan. Si mi curul la avalan millones de ecuatorianos. Y no me voy a ir a África como me dicen los trolls que quieren que renuncie... A las personas que piden que renuncie, les voy a dañar el plan".

Este no es el juicio político de Paola Cabezas ni de esta bancada. "No censurar y destituir a la señora Palencia sería sencillamente decirle al país que nosotros no cumplimos" pic.twitter.com/samniYP7qS — Diario Expreso (@Expresoec) October 17, 2024

Denuncia en el TCE contra Paola Cabezas

La legisladora Cabezas recibió una denuncia por supuesta campaña anticipada ante el Tribunal Contencioso Electoral. Los denunciantes son: Gina Elizabeth López Mena, Ida Victoria Páez Cortez, Yajaira Cecilia Vásquez Dávalos, Miryam Guadalupe Morales Maruri, Gil Fabián Alemán Hernández, y, Abraham Homero Heredia Olmedo. La causa reposa en el despacho del juez Joaquín Viteri. El proceso fue admitido a trámite.

Una de las más recientes diligencias sobre este caso es la designación de un perito informático que revise las pruebas digitales presentadas por los denunciantes. Primero fue designado como perito Ángel Eduardo Quinche Agualongo quien no compareció a su posesión por lo que designó a otro perito: Marco Aurelio Pazmiño Montaluisa. El experto ha sido convocado mañana, 25 de octubre del 2024, para su posesión.

El juez Viteri ha dispuesto que el informe pericial de este caso deberá ser entregado al Tribunal hasta las 16h00 del 31 de octubre de 2024, "a fin de que oportunamente se corra traslado a las partes procesales previo a la realización de la audiencia oral única de prueba y alegatos, misma que será señalada en el momento oportuno", reza parte de una boleta de notificación con fecha 23 de octubre del 2024.

