Paola Cabezas sobre Mónica Palacios: "hace cosas que no están acorde con bancada"

Paola Cabezas dijo que las declaraciones de Palacios sobre la salud mental de Noboa no están alineadas al correísmo.

Diferencias dentro del bloque. La asambleísta Paola Cabezas cuestionó este lunes 24 de junio de 2024 la actuación de la legisladora y compañera del movimiento Revolución Ciudadana (RC), Mónica Palacios, al referirse a la salud mental del Daniel Noboa.

(Lea también: Daniel Noboa presume entrega de ambulancias, adquiridas en el Gobierno pasado)

González cambia y menciona límites para alianzas, tras crítica de Correa a Iza Leer más

El pasado 20 de junio, Palacios escribió en su cuenta de X (antes Twitter) que "realmente me preocupa la salud mental del presidente Daniel Noboa". Lo manifestó en el marco de la aprobación de la resolución para condenar las declaraciones del mandatario, que criticó a sus homólogos de la región en la revista The New Yorker.

"La señora Palacios viene haciendo cosas, hace mucho tiempo, que no están acorde con la bancada", dijo Cabezas para desmarcarse de la declaración de la colega de su agrupación política. Además, señaló que los legisladores del correísmo "no estamos de acuerdo con las posiciones de ella. Son de ella, no de la bancada", insistió.

Según Cabezas, Palacios no se encuentra en el país. Sin embargo, la legisladora contó en su cuenta de X que se reunió este lunes con dirigentes del sector agropecuario en Guayaquil. Tras difundirse las declaraciones de Cabezas, la mencionada se pronunció.

La asambleísta Palacios trató de explicar los motivos de su mensaje. "Este tweet lo escribí de forma irónica. Las personas que sí leímos la entrevista en inglés sabemos que el presidente Noboa no está loco, pero "no ha masterizado el arte de la prudencia", indicó.

🛑ACLARACIÓN🛑

Este tweet lo escribí de forma IRÓNICA. Las personas que SI leímos la entrevista en inglés sabemos que el presidente Noboa no está loco, pero: “no a masterizado el arte de la prudencia” https://t.co/fhBX43L4UV — Mónica Palacios (@MoniPalaciosZ) June 24, 2024

Ecuador y Suiza firman acuerdo para proteger intereses diplomáticos en México Leer más

La Revolución Ciudadana ha tratado de desvincularse de los señalamientos de que sus asambleístas intentarían declarar "loco" al primer mandatario, como lo señaló la jefa de la bancada oficialista, Valentina Centeno, el pasado jueves.

"La vieja política y la troncha quieren llevar el debate y la discusión a una supuesta inhabilidad mental del presidente, es decir, quieren declararlo loco", aseguró la legisladora de Noboa a la prensa. La aseveración obligó también a la Asamblea a pronunciarse.

En un comunicado, el sábado 22 de junio, el Legislativo aclaró que “no existe ninguna intención de declarar la incapacidad mental del presidente de la República (Daniel Noboa)”. El Parlamento tildó las expresiones de una artimaña política que busca afectar la imagen de la Asamblea.

El tema escaló hasta la Fiscalía. El viernes 21 de junio, el legislador Fernando Jaramillo (ADN) presentó una noticia criminis en el Ministerio Público sobre un supuesto intento de declarar la incapacidad mental de Noboa.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!