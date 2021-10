Respondiendo al llamado. El secretario de la Administración Pública, Iván Correa, compareció hoy, 28 de octubre de 2021, ante la Comisión de Garantías Constitucionales que investiga el caso Pandora Papers. Luego de darle la bienvenida, de que el presidente de la mesa, José Cabascango, preguntara si existen pregunta para el compareciente y de un extenso silencio, tomó la palabra la legisladora del correísmo, Victoria Desintonio.

.@DerHumanosAN se instala para recibir al secretario general de la Administración Pública y Despacho de la Presidencia (@SecretariaEc), Iván Correa, a fin de que informe sobre la investigación denominada #PandoraPapers y la presunta vinculación del Primer Mandatario en la misma. pic.twitter.com/KzoLibqZuA — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) October 28, 2021

Fue ella la encargada de enfilar las preguntas al funcionario público. La mayoría de cuestionamientos estuvo dirigida a conocer su participación accionaria en empresas, también de su esposa, así como de su participación como gerente o jefe de campaña del ahora presidente Guillermo Lasso. La contestación de Correa ante esta y otras preguntas fue: "Solo puedo responder sobre los actos desde que soy secretario de la Administración Pública".

Esto inquietó a los legisladores del correísmo que volvieron a criticar lo que consideran ha sido una escasa colaboración de los funcionarios públicos comparecientes a lo largo de la investigación. El asambleísta de CREO, Diego Ordóñez, instó a Cabascango a direccionar la sesión y poner orden con respecto a las preguntas que eran dirigidas al compareciente. "Esta comisión ha abierto un expediente de la supuesta vinculación del presidente de la República, no del señor Iván Correa. En ese caso, preguntas que invaden la privacidad del señor Iván Correa antes de su función pública son impertinentes y no tienen nada que ver con el proceso de investigación", replicó.

Para el correísmo, estas dudas sí tendrían relación con la investigación sobre todo con el cumplimiento de la ley de la consulta popular del año 2017. "Sabe por qué le hago estas preguntas, señor Ordóñez, al señor Iván Correa, porque son los vínculos de presuntos actos de testaferrismo. ¿No lo sabía? Es importante que usted (dirigiéndose a Correa) me contesta a mí porque es relevante por la ley del pacto ético que incluye también a los cónyuges. Solicito que me responda y no me vuelva a decir que 'soy Secretario de la Administración Pública desde el 24 de mayo'", increpó la legisladora Desintonio.

La sesión terminó con la clausura de la misma dado que el secretario general de Comunicación de la Presidencia, Eduardo Bonilla, también convocado se excusó de participar de la misma por no poder aportar mayores detalles a la investigación. Dos expertos también llamadas en una sesión anterior tampoco comparecieron por motivos personales.