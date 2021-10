Solo habló él. El presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, José Cabascango, ratificó la postura de la mesa legislativa de no asistir al Palacio de Carondelet a recoger la declaración del presidente Guillermo Lasso, en el caso Pandora Papers, sino que es él quien tiene que venir a la Asamblea Nacional a rendir su versión. "La comisión se ratifica en que bajo ningún concepto se realizara comparecencias a domicilio", dijo Cabascango, en el marco de la reinstalación de la sesión hoy, 22 de octubre de 2021, en la que Lasso fue convocado por segunda ocasión. Pese a que varios legisladores oficialista y opositores estuvieron presentes para tomar la palabra, Cabascango clausuró la sesión sin ceder la micrófono a nadie solo a él y a la secretaria.

Papeles de Pandora: Lasso reitera que responderá ante "todos los órganos pertinentes" Leer más

Así, se entiende que al ser declarada clausurada la sesión, la mesa no insistirá en el llamado al presidente Lasso y continuará con la recepción de otras comparecencias. Previo a la clausura, se leyeron varios oficios entre ellos uno de la legisladora del correísmo, Paola Cabezas, que solicitó se incluya en la lista de llamados a la mesa a los hijos del presidente Lasso, Guillermo y Juan Emilio Lasso Alcívar.

También se leyó un oficio del legislador y primer vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, en el que cuestionó el manejo de Cabascango en la anterior sesión que fue suspendida sin dar la palabra a quienes la solicitaron. Además, criticó que el titular de la comisión lanzara a modo de amenaza al presidente de la República que sería sujeto de juicio político en el caso de no asistir a la comisión, Saquicela precisó que el primer mandatario no es sujeto de juicio político por esa causal sino por otras que no se enmarcan en el caso que los atañe. Por ello pidió ser el primero al que se le conceda la palabra.

Esto no se dio dado que Cabascango se acogió al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que lo faculta a clausurar o suspender la sesión. Así lo hizo sin dar la palabra a ninguno de los presentes.