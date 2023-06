"Es imposible cerrar el Darién. No se puede impedir el paso en más 260 kilómetros de selva, eso no se lo ha considerado ni se hará", dijo tajantemente en exclusiva a EXPRESO Samira Gonzaine, la directora de migración de Panamá, destacando que la única solución para disminuir la migración irregular que se ha desatado en los últimos años, es aumentar el control y la cooperación entre los países.

Un equipo periodístico de EXPRESO viajó hasta el Tapón de Darién en Panamá, para conocer la situación que viven los migrantes ecuatorianos al atravesar la selva y cómo viven transitoriamente en Panamá, luego del largo trayecto sufrido donde confiesan son víctimas desde robo de dinero y pertenencias hasta violaciones sexuales.

Los rostros de sufrimientos, dolor, indignación y hasta arrepentimiento, eran constantes al caminar por una parte de la 'trocha', como llaman los locales al camino que atraviesan los migrantes para, en su mayoría, llegar hasta los Estados Unidos, el destino soñado. Sin embargo y pese al sufrimiento vivido durante la odisea de atravesar el 'infierno del Darien' aseguran que la situación en el Ecuador los ha sacado huyendo por lo que no tienen otra opción que aventurar. "Fui víctima de las vacunas, me pedían $5.000 en mi local. Era desesperante vivir con esas angustia así que decidí migrar por mi y por mi familia. La selva fue dura, vi muertos, animales salvajes. Esta experiencia no la recomiendo a nadie", se lamenta Anderson, un joven quiteño de 21 años que mientras cuenta todo lo vivido trata de contener las lágrimas por lo vivido durante cerca de cuatro días en lo que el llama " un infierno".

Fernando Flores, embajador de Ecuador en Panamá, anunció en una entrevista a EXPRESO que, debido a todo lo ocurrido en los últimos años en la frontera, la selva del Darién se cerrará, como medida para acabar con esta migración irregular. "Van a cerrar el Darien. Conozco que Estados Unidos tuvo una reunión con Panamá, Colombia y Costa Rica para buscar el mecanismo de cierre del Darién por la inseguridad que hay por las bandas criminales y además porque está afectando el ecosistema del Darien y algunas especies animales y naturales están muriendo. En lo personal creo que eso solo abrirá más pasos y volverá más caro el camino, pero es lo que se hará", adelantó Flores, añadiendo que como representante de Ecuador en el país centroamericano, su función es poder gestionar vuelos humanitarios para los ecuatorianos que no cuenten con los recursos para su regreso. "Tratamos de ayudar a los ecuatorianos que no tengan la posibilidad de poder volver al país. Constantemente llegan a nosotros ecuatorianos que han sido asaltados, estafados o con rastros de violencia sexual. Muchos de ellos no tienen ni papeles y se gestionan para poder regresarlos al país por medio de vuelos humanitarios", explicó el funcionario que está en el cargo desde el 2021

Sin embargo, en una rueda de prensa realizada la mañana de este viernes 2 de junio, las autoridades panameñas descartaron completamente un posible cierre de la frontera entre Colombia y Panamá. "Lo que podemos hacer y lo que buscamos es brindar más seguridad, que el equipo del Servicio Nacional de Fronteras y las demás autoridades puedan estar vigilante ante cualquier acto delincuencial en la frontera", dijo el ministro de Seguridad de Panamá Fernando Flores, insistiendo que no debería usarse este camino para migrar. "Queremos que se entienda que Darién no es una ruta. No es seguro hacerlo, muchas personas son estafadas por las bandas criminales, pero no deben llegar a Panamá por esta vía", destacó.

El ministro de Seguridad destaca que la mayoría de migrantes del 2023 son menores de edad. "El 60% de los migrantes que han ingresado a Panamá son menores de edad y muchos de ellos son incluso menores de 5 años. Algo que nos preocupa demasiado porque muchos de ellos ingresan incluso solos. Las cifras de mejores se han incrementado demasiado en los últimos meses", detalló Pino

Por su parte Samira Gonzaine, directora de Migración de Panamá fue enfática en decir que miles de personas que atraviesan el Darien llegan engañadas a punta de mentiras " Te dicen que es una buena ruta, segura, prometen muchas cosas falsas pero no es nada de eso. Darien no es una ruta para migrar, no vengan por esta vía", insistió, añadiendo que en el Darien además ha crecido el tráfico de droga, robos, delitos contra el medio ambiente, tráfico de personas, tráfico de armas, entre otros crímenes.

Según cifras oficiales, entre el 1 de enero y el 31 de mayo han ingresado cerca de 172.000 migrantes a Panamá por la selva del Darién, de los cuales 20,029 son ecuatorianos, casi igualando en 5 meses la cifra de 29.000 que atravesaron el Darien en todo el 2023; además siendo Ecuador la tercera nacionalidad con más migrantes, solo superado por Venezuela y Haití.

Ante está situación, las autoridades panameñas ponen en marcha la Campaña Escudo- Operación Chocó, con la que se busca controlar más el paso fronterizo. Entre abril y mayo del 2023 se logró la aprehensión de 19 personas por el cometimiento de actos delincuenciales, se rescataron 46 víctimas y se logró decomiso de más de $3.000 en efectivo, siete armas, cuatro teléfonos y 130 municiones. Además se rescataron al menos 13 cadáveres.