Pamela Aguirre responde a Fiscalía: "Desconozco el paradero de Aleaga"

Tras el requerimiento de la Fiscalía General del Estado, Pamela Aguirre, presidenta correísta de la Comisión de Fiscalización, indicó desconocer el paradero de su excoideario y procesado en el caso Metástasis, Ronny Aleaga.

El 13 de mayo de 2024, luego de que la mesa legislativa decidiera recibir en comisión general a Aleaga en presencia de la fiscal Diana Salazar, el Ministerio Público dio 48 horas a Aguirre para que informe el paradero del también exasambleísta del correísmo.

Según indicó Aguirre a NotiMundo, ese mismo día respondió la solicitud de Fiscalía, indicando no conocer el paradero del prófugo de la justicia, Ronny Aleaga.

"Jamás le he dado domicilio o lo he recibido", precisó Aguirre respecto a la presunta configuración del delito de fraude procesal por no informar del paradero de un prófugo de la justicia.

Aguirre también hizo hincapié en que, desde la anterior Legislatura y posterior desafiliación de Alaga a la Revolución Ciudadana, no ha mantenido contacto con él y que conoce lo que se publica en los medios de comunicación.

También indicó que el pedido de Aleaga de ser recibido en comisión general llegó la misma mañana de la sesión a todos los miembros de la mesa legislativa. Además, sostuvo que la Ley de la Función Legislativa no ubica restricciones para recibir a ciudadanos.

Diana Salazar, fiscal general del Estado, se retiró de forma abrupta de la sesión de la Comisión de Fiscalización tras una maniobra del correísmo en la que dieron paso a una solicitud para recibir al exlegislador Ronny Aleaga.



