Pamela Aguirre a Diana Salazar: "Jamás se ha pedido su ubicación, no nos interesa"

La presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Pamela Aguirre, emitió un comunicado este 20 de diciembre en el que responde a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, tras las tensiones generadas por una solicitud de información dirigida al fiscal subrogante, en la cual Aguirre solicitó conocer si Salazar se encontraba dentro del país.

Diana Salazar y la razón por la que no revela su ubicación: esto se sabe Leer más

En el documento, Aguirre asegura que su pedido no busca invadir la privacidad de Salazar ni revelar detalles sobre su ubicación personal. Estas declaraciones surgen luego de que Salazar manifestara que divulgar dicha información podría poner en riesgo su vida y la de su familia.

"No nos interesa su ubicación, y jamás he pedido información sobre eso. Nuevamente, no somos iguales, y no utilizo a migración para perseguir a políticos y ciudadanos. El pedido de información no busca conocer su ubicación personal ni detalles de su vida privada. Por favor, no trate de victimizarse", enfatizó Aguirre.

Aguirre quiere conoceré dónde está Salazar

La legisladora recordó que la Fiscalía General del Estado está sujeta al control político de la Asamblea Nacional como parte de los pesos y contrapesos de una democracia. Además, subrayó que ningún funcionario público puede ejercer su cargo fuera del país, calificando su solicitud como un asunto institucional y no personal.

Salazar: ¿Cuándo termina el periodo de la fiscal general? Leer más

En su respuesta a la solicitud, la fiscal Salazar señaló que recientemente había dado a luz a su segundo hijo. Asimismo, cuestionó que "ciertos movimientos" parecen tener más interés por conocer su ubicación "que la de los procesados del caso Metástasis, que continúan prófugos".

Por su parte, Aguirre destacó que la licencia por maternidad es un derecho respaldado por la Ley de Cuidado, normativa que ella misma impulsó. "Si usted está gozando de su licencia, esta ley la ampara", afirmó en su comunicado.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!