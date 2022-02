Alrededor de unos 50 padres y familiares de jóvenes que cursan sus estudios superiores en Ucrania protagonizaron un plantón en los exteriores del Palacio de Carondelet en Quito, para exigir celeridad en el proceso de evacuación de los ecuatorianos.

Con pancartas y consignas alegaron que en 24 horas desde el encuentro con el Canciller Juan Carlos Holguin, aún no tienen conocimiento de acciones específicas.

Ligia Ayala es la madre de una estudiante que lleva una semana en la frontera de Ucrania con Polonia, pero aún no pude cruzar a ese país. “Hace dos horas tuve la última comunicación con mi hija y me ha dicho que están corriendo un grave peligro. Ella quizá salir, pero en la universidad no hubo interrupción de clases e incluso ya próxima semana iban a retomar la presencialidad”, comentó afligida la señora.

Este viernes varios jóvenes han empezado a dejar sus departamentos y trasladarse hasta la frontera oeste, pero no todos han corrido con suerte de poder entrar a un tren, como lo comentó a este Diario otra madre de familia.

“Hace una semana Cancillería nos llamaron, pero ellos no han dicho que estemos tranquilos, que antes que suceda algo van a tomar acciones, pero mire sucedió lo que sucedió y aquí el gobierno, la Cancillería no hace absolutamente nada”, contó indignada Sonia Quilachamín.

Según información del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, alrededor de 700 ecuatorianos se encuentran en Ucrania.