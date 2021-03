Pachakutik, tras el cupo de Guillermo Lasso o también el de Andrés Arauz

Las últimas cartas. El movimiento Pachakutik agota sus jugadas en un intento de participar en la segunda vuelta electoral del 11 de abril. El coordinador nacional de la organización política, Marlon Santi, dijo que luego del pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral acuden al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) como última instancia. “Hemos puesto la esperanza en este organismo”, dijo en rueda de prensa luego de la cual acudieron a la sede de la dependencia a oficializar al recurso subjetivo contencioso electoral con el que busca el recuento de votos.

Pachakutik deposita su última esperanza en el Tribunal Contencioso Electoral Leer más

Sin embargo, el discurso de la dirigencia indígena desvela un as bajo la manga. Espera que la investigación sobre los supuestos aportes económicos irregulares del Ejército de Liberación Nacional de Colombia a la campaña de candidato de la alianza Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, surtan algún efecto a su favor.

El candidato presidencial de Pachakutik, Yaku Pérez, vislumbra que la postulación de Arauz sufrirá un impacto tras la entrega de información por parte del fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, a su par ecuatoriana, Diana Salazar, en días posteriores sobre este caso. “Si no cae la candidatura del señor Arauz antes de las elecciones, antes de abril, luego va a caer por haber recibido dineros ilícitos de la narcopolítica”, dijo en una entrevista a un medio de comunicación.

Deberían los candidatos Lasso y Arauz por transparencia del país, para que entren los dos, si ganan, con legitimidad a la segunda vuelta, deben ser los primeros que lideren la apertura de votos. Yaku Pérez, candidato presidencial de Pachakutik.

El mismo discurso lo acentúa la defensa legal de Pachakutik al insistir en que la Fiscalía debe agilitar esa investigación. “Los candidatos con aportaciones ilícitas deben ser sancionadas con hasta la destitución de los cargos y deja insubsistentes sus candidaturas”, comentó César Sarango, abogado del movimiento político y miembro de la Red Jurídica por la Transparencia.

Pero no es así de sencillo. El analista electoral, Daniel González, recuerda que los candidatos gozan de inmunidad, es decir, que no pueden ser procesados por la justicia mientras ostenten dicha dignidad. Por lo que, según el experto, si Pachakutik espera obtener algún rédito electoral de la investigación de la Fiscalía a la campaña del postulante del correísmo, será inoficioso. “Sería inoportuno también... Recordemos que un proceso penal no demora un mes o cinco días. Solo la etapa de investigación demora 90 días”, recalca el analista, quien recuerda en tres meses deberá posesionarse el nuevo Gobierno.

El Tribunal Contencioso Electoral tiene 15 días para resolver (el recurso). Podría tomarse menos tiempo, pero eso depende de la motivación y pruebas. Los tiempos están ajustados. Daniel González, analista electoral.

En otras palabras, una carta menos en la mano de Pachakutik. Ahora solo le queda su última jugada ante el Tribunal Contencioso Electoral. Ahí tiene previsto presentar un recurso subjetivo contencioso electoral con el que insistirá en un recuento de votos. Ni la defensa de la organización, ni el mismo Santi fueron precisos sobre cuántas urnas solicitarán al TCE que se abran o si pedirán que se abran todas. Lo que sí enfatizaron es que este recurso lo que busca es transparentar el proceso electoral.

El Tribunal tiene sus plazos y, a decir de González, debe apresurarse ya que en un poco más de dos semanas empezará la campaña para la segunda vuelta y sin finalistas oficiales, no podrán hacer uso de su fondo de promoción.