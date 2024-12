Osvaldo Hurtado: “Ecuador prefirió destruir el sistema de partidos”

Al expresidente Osvaldo Hurtado, a diferencia de otros políticos de su generación, el Ecuador le sigue provocando reflexiones. En realidad, desde que dejó la Presidencia en 1984, no ha parado de pensar al país.

Criticado por unos y admirado por otros, el expresidente de 85 años nunca ha dejado de estar involucrado con la esfera pública. En esta entrevista con EXPRESO, el expresidente hace una serie de reflexiones sobre la clase política actual.

Según su perspectiva, el empobrecimiento conceptual e ideológico de la clase política actual se debe, sobre todo, a la muerte del sistema de partidos políticos que hubo en los años 80 y parte de los 90 del siglo pasado.

Hurtado asegura que cada elección es una lotería, un juego de azar. El Ecuador, dice, podría crecer 5 % anual y en 40 años acabar con la pobreza, pero con esta clase política eso no ocurrirá porque todos quieren refundar el país.

Ahora que está trabajando en sus memorias, ha tenido la oportunidad de comparar a la clase política de antes con la de ahora. ¿Qué ha observado?

En los años 70 se sucedieron varios gobiernos dictatoriales. En esa época se convoca a un referéndum constitucional. El tribunal del referéndum fue presidido por Galo Plaza con otros ciudadanos como Benjamín Carrión, Clemente Yerovi y otros.

Una vez que se realizan las elecciones y es elegido presidente Jaime Roldós, ¿quiénes formaban el Congreso que en esa época se llamaba Asamblea de Representantes? El presidente de la Asamblea era Assad Bucaram. Le acompañaban como legisladores dos expresidentes, dos futuros presidentes, un futuro vicepresidente. También había juristas notables. Si se compara esa clase política con la clase política de hoy, hay un abismo sideral en todos los órdenes: en el de la experiencia, del conocimiento político, de los asuntos del Estado y en lo moral.

¿Qué pasó para que hayamos llegado a esa situación?

Me parece que hay varias causas. Una es que, luego de los años 70, se registra el más importante período del progreso económico del Ecuador en su historia. El tan criticado petróleo cambió el Ecuador como no había cambiado ninguna política gubernamental. En esa época, el Ecuador crecía a los niveles de la China contemporánea: 8 % o 9 % anual.

Pero cuando baja el precio del petróleo en los años 80 se vino una crisis económica. ¿Cuál fue la consecuencia política? Que quienes habían gobernado el país, que eran los partidos políticos, no pudieron ofrecerle a la sociedad la prosperidad y la riqueza que se estaba disfrutando en los años 70. Muy por el contrario, tuvieron que tomar ajustes económicos permanentes muy duros como la devaluación, que trajo inflación y el crecimiento de la pobreza. Esto es la causa fundamental de la pérdida de prestigio, de admiración a la clase política.

Y apareció la partidocracia...

Así es, a todo esto se sumó un concierto nacional en contra de los partidos y en contra de los políticos. Se convirtió en un insulto. Entonces hubo un ambiente nacional en contra de los políticos profesionales y de los partidos políticos. Creo que esa fue una segunda causa.

El país prefirió destruir el sistema de partidos, pero nunca mejorarlo. Y el país apostó por un modelo que aniquiló todo eso y ahora estamos viendo las consecuencias de una clase política extremadamente mal preparada y analfabeta.

Combatir al narcotráfico es una política de Estado que debería comprometer a todas las fuerzas políticas, al Congreso Nacional y a la justicia. Eso no ocurre. Expresidente Osvaldo Hurtado

¿No hay nada mejor?

No se ha inventado un sistema mejor que el partido.

¿Sin partidos no hay paraíso?

Si uno ve la democracia en el mundo, no hay democracia que funcione sin partidos políticos y sin políticos profesionales. Pero acá se llegó a la conclusión de que la política y el país mejorarían sin políticos ni partidos. Y el resultado está a la vista de manera dramática en el siglo XXI.

Ahora, tenemos candidatos que en unas elecciones se inscriben por el Partido Socialista y en la siguiente por algún partido de supuesta derecha. ¿Es la descomposición absoluta?

A tal punto que hoy un medio de enriquecimiento es tener un partido, porque se lo alquila o se lo presta cobrando a cambio de algún favor. Mientras en el Ecuador no reconstruyamos un sistema de partidos y no volvamos a tener una clase política preparada, va a ser muy difícil, muy difícil, que se reduzca la pobreza, que se fortalezca la clase media y que se corrijan las identidades sociales.

La actitud de la sociedad ecuatoriana

No se siente desde la sociedad la presión para recomponer un sistema...

Hay varios factores para explicar eso. Uno es que los jóvenes de hoy, a diferencia de los jóvenes de mis años de juventud, no tienen ideales. Siempre hay excepciones, pero en general ahora se prioriza recibir un buen sueldo para disfrutar de la vida.

¿Se ha banalizado mucho el interés en lo público?

Un segundo elemento es la aparición de las redes sociales, que han banalizado los asuntos públicos. Antes había un debate sobre todos estos temas. Hoy lo que existe es propaganda, reflexiones superficiales que avanzan y se prenden a la gente por ese poder inmenso que tiene el lenguaje digital. Tan fácil de entender, tan fácil de apreciar, tan fácil de conocer.

Este panorama parecería que va configurando el fin de la democracia como la conocemos...

Cada elección en el Ecuador, desde principios de este siglo, es un casino, es un juego cuyo resultado recién lo conocemos el día de las votaciones y cuando comienza a gobernar el escogido.

Ahora, la gente no examina a los candidatos y, por eso, los elegidos en el siglo XXI son cualquier cosa, comenzando por Lucio Gutiérrez. Él había dado un golpe de Estado y fue elegido presidente. Luego Correa. No existía dos meses o tres meses antes de que fuera nombrado ministro de Economía. Era una hoja en blanco.

¿Lo mismo que el actual presidente?

Y seguimos con Moreno y después Lasso y el actual presidente. No existen entre ellos ninguno que se origine en una organización política que no sea fundada con el propósito de llevarlos a la Presidencia. Unos han sido mejores presidentes que otros, pero es que el desarrollo del país no depende de un presidente exitoso, depende de un proceso largo de decisiones correctas tomadas por diversos presidentes.

Claro. Y no existe un proyecto de Estado tampoco...

¿Es que quién va a elaborar ese proyecto, quién va a escribirlo? ¿Usted cree que el presidente actual reflexionó a lo largo de años qué es lo que iba a hacer por su país? ¿Cree que reunió a un grupo de importantes jóvenes bien preparados para que gobiernen el país? No, porque si hubiera sido así no habría dicho las cosas que dijo en la campaña electoral y que revelaron que no tenía la más remota idea de lo que ocurría.

Los empresarios contribuyeron económicamente para que algunos políticos y partidos pudieran sostenerse. Bueno, ahora están fuera de la política. Expresidente Osvaldo Hurtado

Dijo que la generación de energía no es un problema...

Dijo que el problema de la energía no era de producción sino de distribución. Además, dijo que no había problema en cerrar el Yasuní porque el Ecuador no perdía un centavo. A mí me parece que detrás de él o dentro de él no había una suficiente información sobre asuntos esenciales y obvios sobre la economía ecuatoriana.

Y al mismo tiempo hay una sociedad que se deja seducir...

Yo preguntaría si los jóvenes de hoy cuando entran a revisar redes sociales escuchan una entrevista en profundidad sobre problemas del Ecuador o prefieren un mensaje de medio minuto. La verdad es que desechan todo lo que significa concentrar su atención en algo que sea más largo de 5 o de 3 minutos. Y en 5 minutos no se profundiza en nada.

Así hemos llegado ya casi al primer tercio del siglo XXI. ¿Qué es lo que se viene ahora?

No soy optimista sobre el futuro económico del Ecuador, no porque no tenga este país virtualidades para progresar. Ecuador es un país que podría crecer fácilmente a largo plazo al 5 % anual y eso significa que en 40 años se puede eliminar la pobreza y convertir al país en uno de clase media. Eso es posible, pero yo no veo la infraestructura, los cimientos políticos para que ese proceso se cumpla. Vuelvo al principio: cada elección es un número de lotería.

¿Y el autoritarismo?

A los ecuatorianos les gusta el presidente que manda, que ordena, que obliga, que castiga... Eso está muy metido en la cultura nacional.

La cultura democrática en el Ecuador yo no sé si pesa más que la cultura autoritaria. No me refiero solo a los presidentes sino a los alcaldes y prefectos. Se escucha, en estos días, expresiones de alcaldes como si estuvieran manejando su negocio o su empresa.

Yo vengo diciendo, siguiendo a Churchill, que el partido político es la peor forma de organización de la participación de los ciudadanos con excepción de todos los demás. Expresidente Osvaldo Hurtado

En la papeleta para el 2025 hay muy pocas alternativas abiertamente antitotalitarias y muchas que quizá son representantes de las mafias del narcotráfico. Que entre en el Estado un representante de esas mafias es un riesgo grande...

Bueno, ya hay evidencias: hay jueces de la Corte Nacional ligados al narcotráfico, miembros de la Judicatura, legisladores, alcaldes y prefectos por centenares. Todo esto porque el narcotráfico es tan lucrativo cómo robarle al Estado y con más posibilidad de no ser descubierto.

¿Qué se les puede pedir a las élites para que ayuden en esta tarea de salvar al país?

Los empresarios también deberían tomar conciencia de que sus empresas en el largo plazo, igual que el Ecuador, pueden salir adelante si la economía crece un 5 % anual. Eso es imposible sin política, sin políticos, sin partidos y sin (planes a) largo plazo. Entonces hay un conjunto de problemas en el nivel político que hacen difícil que el Ecuador pueda tener un programa económico de largo plazo.

¿Ese no es el viejo Ecuador?

El viejo Ecuador hizo algunas cosas importantes por el país, como el sistema de empresas hidroeléctricas o el de carreteras. Pero cada presidente quiere refundar el Ecuador.

Si el presidente Noboa se presenta nuevamente a las elecciones, como va a suceder y ya ha gobernado el Ecuador, habría que preguntarse: ¿él representa al nuevo o al viejo Ecuador?

¿Quién es Osvaldo Hurtado?

Expresidente y exvicepresidente de la República. Abogado y conferencista. Presidió la Asamblea Constituyente que redactó la Carta Magna de 1998.

