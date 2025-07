Yasunidos denuncia intento de contacto con pueblos indígenas aislados en Ecuador

El colectivo ambientalista Yasunidos presentó este lunes una acción de amparo constitucional contra el Estado ecuatoriano y la fundación estadounidense 'Come to the Rainforest', por presuntamente haber intentado establecer contacto forzado con los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane, quienes viven en aislamiento voluntario en la Amazonía ecuatoriana.

La denuncia fue formalizada en Quito y respaldada por 12 organizaciones aliadas que defienden los derechos de los pueblos originarios.

Según los voceros de Yasunidos, este acercamiento vulneraría el artículo 57 de la Constitución ecuatoriana, que garantiza el principio de no contacto y la autodeterminación de los pueblos en aislamiento. Advierten que cualquier intento de interacción podría constituir un delito de etnocidio, al poner en riesgo la vida de estas comunidades frente a enfermedades comunes para las que no tienen defensas inmunológicas

¿Quiénes son los Tagaeri y Taromenane?

Los Tagaeri y Taromenane son pueblos indígenas que habitan en la zona intangible del Parque Nacional Yasuní. Han optado por vivir sin contacto con el mundo exterior, y su existencia ha sido reconocida por el Estado ecuatoriano y organismos internacionales como la ONU. Su territorio está protegido legalmente, y cualquier incursión no autorizada se considera una violación grave a sus derechos colectivos.

En abril de 2025, la Nacionalidad Waorani del Ecuador (Nawe) ya había denunciado públicamente publicaciones de Come to the Rainforest en redes sociales, donde se anunciaban acciones de “diálogo pacífico” con estas comunidades.

La fundación, liderada por la estadounidense Karen Duffy, opera en la región desde 2010 con proyectos de ecoturismo y enseñanza, pero ha sido cuestionada por sus intenciones evangelizadoras.

Antecedentes y fallos previos

La Corte Constitucional del Ecuador ha emitido fallos clave sobre la protección de pueblos en aislamiento. En la sentencia 112-14-JH/21, el tribunal estableció parámetros para garantizar la integridad física y psicológica de personas indígenas de reciente contacto, subrayando la necesidad de medidas cautelares no privativas de libertad y el respeto al enfoque intercultural en procesos judiciales.

Además, en casos anteriores, como el intento de evangelización por parte del Instituto Lingüístico de Verano (ILV) en los años 60, se evidenció el riesgo de exterminio por contagio de enfermedades respiratorias. Estos antecedentes refuerzan la postura de Yasunidos, que considera que el Estado debe actuar con firmeza para evitar la repetición de estos errores históricos.

El abogado del colectivo Yasunidos, Danilo Caicedo, habló con la prensa EFE/ José Jácome

La acción de amparo y sus fundamentos

Durante la rueda de prensa, Pedro Bermeo representante del colectivo Yasunidos, explicó que la acción de amparo busca que el Estado cumpla con sus obligaciones de protección, tanto constitucionales como internacionales. El abogado Danilo Caicedo anunció que se presentarán pruebas como entrevistas y publicaciones de la fundación extranjera, donde se manifiesta la intención de establecer contacto con fines evangelizadores.

"Una fundación nuevamente intenta hacer exactamente lo mismo que intentó hacer el ILV: evangelizar a estos pueblos, contactar a estos pueblos, civilizar entre comillas a estos pueblos, violando flagrantemente sus derechos y poniendo en evidente riesgo su vida", denunció.

“La vulnerabilidad de estos pueblos es extrema. Un simple resfriado puede exterminar a toda una comunidad. No se trata solo de derechos, sino de supervivencia”, afirmó Bermeo. La agrupación exige que se prohíba cualquier intento de acercamiento y que se sancione a quienes promuevan este tipo de acciones sin autorización estatal ni consulta previa.

Próximos pasos

Hasta el momento, el Ejecutivo no ha emitido una respuesta oficial sobre la acción de amparo. Sin embargo, organizaciones indígenas y ambientalistas han expresado su respaldo a Yasunidos y han solicitado que se refuercen los mecanismos de vigilancia en la zona intangible del Yasuní. También se ha pedido que se investigue el accionar de 'Come to the Rainforest' y se evalúe su permanencia en el país.

La Corte Constitucional deberá pronunciarse en los próximos días sobre la admisibilidad de la acción. De aceptarse, podría sentar un precedente importante en la defensa de los pueblos en aislamiento voluntario y en la regulación de organizaciones extranjeras que operan en territorios sensibles.

