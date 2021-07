Operativos y viajes por el caso Isspol han coincidido con los últimos motines

Las coincidencias rondan al menos los dos últimos amotinamientos ocurridos en las cárceles del país.

Uno de ellos sucedió el pasado 23 de febrero. Para ese día, la Policía y la Fiscalía habían programado un operativo, con allanamientos y aprehensiones, en el caso de las presuntas inversiones riesgosas efectuadas con más de 800 millones de dólares de fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).

Debía ejecutarse en horas de la noche. Sin embargo, ese 23 de febrero cuatro cárceles del país amanecieron con violentos amotinamientos que tuvieron como resultado final, al menos, 79 privados de la libertad asesinados en diversas circunstancias. La mayoría pertenecían a bandas como los Lagartos, Los Choneros o Tiguerones, que se disputan el control de los centros carcelarios.

El operativo en el caso Isspol no se suspendió y se ejecutó hasta la madrugada del 24 de febrero. Hubo cuatro detenidos. Entre ellos, dos exdirectores de la entidad que actualmente son parte de los investigados por presunto peculado en un caso que está en suspenso hasta que se resuelva el recurso de hecho presentado.

Este 21 de julio, en horas de la tarde y noche, dos centros registraron de nuevo amotinamientos que hasta el momento han dejado 21 privados de la libertad asesinados.

Ocurrió justo cuando se anunció que la comandante de la Policía Tannya Varela y el procurador Íñigo Salvador tenían planificado reunirse este viernes en Washington con funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y con una audiencia prevista en Guayaquil en el caso.

El tema del encuentro eran las inversiones que el Seguro policial efectuó con las empresas de Jorge Chérrez. Además, en la Asamblea estuvo el exgerente de Petroecuador Carlos Pareja Yannuzzelli en el trámite del juicio político al excontralor Pablo Celi.

Ahí señaló que en el anterior Gobierno se formó una estructura delincuencial que habría estado liderada por el expresidente Rafael Correa y su exvicepresidente Jorge Glas. Anunció que disponía de documentos para probarlo.

El experto en seguridad Freddy Viera no cree que sea coincidencia. Pero para él es preocupante lo que ocurre dentro de las cárceles, en donde los sistemas de seguridad no funcionan, tampoco los escáneres, y no se cerró el proyecto para que los guías reciban formación.

Habla de la necesidad de cambiar el sistema de control en las cárceles del país, que dice son “centros de acopio de delincuentes sin control”.