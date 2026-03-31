Operativo en frontera con Colombia: 530 kilos de marihuana y un detenido en Ecuador

El conductor, considerado objetivo de mediano valor, fue detenido en un operativo militar en la frontera.

El Ejército ecuatoriano decomisó 530 kilos de marihuana que eran transportados en un vehículo que circulaba por una carretera de la provincia de Carchi.

El Ejército ecuatoriano decomisó 530 kilos de marihuana que eran transportados en un vehículo que circulaba por una carretera de la provincia de Carchi, en la frontera con Colombia, y detuvo a su conductor, presuntamente vinculado a redes de narcotráfico que operan en ambos países, informó este lunes la institución.

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El operativo se desarrollaba como parte de controles de armas, municiones y explosivos en una vía del cantón Huaca, en Carchi, cuando los militares interceptaron un camión. En la inspección encontraron un doble fondo que ocultaba paquetes con una sustancia vegetal verdosa, que se presume es marihuana.

El material incautado

77 sacos blancos grandes

18 bolsas negras grandes

una bolsa blanca mediana

cuatro bolsas negras medianas

94 bolsas negras pequeñas, que en conjunto suman aproximadamente 530 kilogramos de marihuana, según precisó el Ejército.

También fue detenido el conductor del camión, identificado como Byron, considerado un objetivo de mediano valor por su presunta relación con estructuras de narcotráfico que operan en zonas de frontera entre Ecuador y Colombia, indicó la entidad militar.

Paquetes dentro de un vehículo parte de un cargamento de marihuana que fue incautado en la provincia de Carchi, fronteriza con Colombia. Cortesía

El detenido y la droga fueron trasladados a un destacamento militar por razones de seguridad, para luego ser puestos a disposición de las autoridades policiales y judiciales.

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La seguridad en la frontera es uno de los puntos de tensión entre Ecuador y Colombia, en medio de una disputa comercial iniciada en enero por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien anunció la aplicación de una “tasa de seguridad” del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia, alegando una supuesta falta de acciones del país vecino frente al narcotráfico y la minería ilegal.

Desde marzo, ese arancel se elevó al 50 %. En respuesta, Colombia cerró su frontera terrestre al ingreso de ciertos productos ecuatorianos y suspendió la interconexión eléctrica con Ecuador. A su vez, Ecuador incrementó de tres a treinta dólares por barril el costo del transporte de crudo de la estatal colombiana Ecopetrol a través de uno de sus principales oleoductos.

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