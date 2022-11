Atentado: La UPC ubicada en el sector de Villa Bonita está abandonada y no hay quién brinde servicio de seguridad en esa instalación luego del atentado dado la noche del martes.

Los hechos sangrientos registrados durante el último martes son calificados como una “inusual agitación” por el secretario nacional de Seguridad, Diego Ordóñez. Estos hechos terroristas infundieron temor en la ciudadanía y provocaron que la jornada laboral de este miércoles 2 de noviembre sea de muy poco movimiento, al punto de que parecía ser un feriado con pocos habitantes en Guayaquil.

Medidas de seguridad que regirán en Guayaquil durante el feriado Leer más

Ordóñez tiene sospechas de que los atentados terroristas tengan relación con el avance de las investigaciones en casos de corrupción tales como el de Petroecuador, por el que se detuvo a siete ciudadanos el mismo martes y en el que está vinculado Nilsen Arias, quien es investigado en Estados Unidos por lavado de activos. Él fue funcionario del gobierno de Rafael Correa.

“Es un tema muy importante porque yo pensaba que no era posible que esté interesado en provocar estos actos de violencia, pero se despejó esa duda con un tuit de Correa en el que convoca a anticipar elecciones. Y todo lo que va a significar las implicaciones de los miembros del Gobierno de Correa y del mismo Correa con lo que deje saber (Arias) en su compromiso de colaboración con la justicia norteamericana... Porque hay coincidencias increíbles con el interés de impunidad y querer desestabilizar un gobierno. Y no solo es el caso Arias, es Isspol, Petroecuador, los contratos con China y más”, apuntó.

17.616 tacos

de dinamita fueron decomisados hasta las 13:00 de ayer en los operativos desplegados.

En tanto se investigan los hechos y se confirman o no las sospechas de Ordóñez, se espera la materialización del anuncio dado en junio pasado por el presidente Guillermo Lasso en reunión con los editorialistas de Diario EXPRESO, sobre la propuesta realizada a Estados Unidos para un proyecto denominado Plan Ecuador y así combatir de forma efectiva el tráfico internacional de drogas en el país. Algo similar al Plan Colombia pero en Ecuador.

La violencia atrinchera a ciudadanos y policías Leer más

Ordóñez indicó que en primer lugar ahora se llama Estrategia Integral de la Seguridad por la Paz y que ha sido entregado a varios niveles del Gobierno norteamericano, pero que aún no han tenido respuestas.

“No, aún no hemos recibido respuesta. Ellos todavía tienen que informarse del proyecto y en cuánto colaborarían en el plan, aunque hemos tenido colaboraciones como donaciones, capacitaciones y más”. Este Diario solicitó a la diplomacia de Estados Unidos el detalle de los avances de este plan y también le consultó “de qué depende” la formalización del proyecto. La Embajada respondió que trabaja en la respuesta y que la emitirá cuando esté lista.

John Marulanda, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), recomienda insistir en este pedido “extraterritorial” con premura, pues desde afuera se ve un Ecuador sin salida porque hay un desbordamiento del narcotráfico.

“Es necesario un auxilio material técnico de inteligencia, tecnología y hacer los cambios o permisos correspondientes según los entes de la ley para que los militares intervengan, porque el apoyo que tienen de otros países parece que solo es verbal o moral; pues aunque sean capacitaciones, lo que se necesita es fortalecer lo operativo para tener resultados tangibles en la lucha”.

El COE de Guayaquil suspende los eventos públicos de carácter masivo Leer más

Marulanda reiteró que se debe articular a la ciudadanía con beneficios económicos que permitan “solventar el hambre”, porque el narcotráfico también compra los silencios a cambio de suplir el abandono del Estado, especialmente en las áreas de frontera, y según explicó de esta forma se gana una “comunidad organizada”.

Mientras que el experto en seguridad Daniel Pontón alerta que la lucha contra el narcotráfico es una de las varias aristas de la seguridad, que lo ocurrido durante el martes cumplió su cometido de “desmoralizar al Estado” y que Estados Unidos tiene sus propios intereses en la incautación de droga en las otras naciones.

“Ese proceso no es de la noche a la mañana. Ellos tienen sus propias agendas y creer que eso va a solucionar lo que hoy tenemos es un desacierto, porque mucho es culpa nuestra por omisiones importantes para evitar que escale. Pero la solución no va a ser (esa), porque es una de las muchas partes que se deben trabajar”.

Pontón observa que a pesar de que se contuvo la violencia ayer, al punto de que el ministro del Interior señaló que en 13 horas no han ocurrido hechos violentos o sangrientos, se debe conocer cuál será la medida a largo plazo.

Guayaquil: 1.400 militares para reforzar la seguridad durante el estado de excepción Leer más

“Con la Copa Libertadores se demostró que cuando se quiere se puede, pero lastimosamente no lo pueden sostener, y hay que preguntar por qué no se extendió hasta el feriado para no golpear económicamente al país. El problema del Gobierno es sostener medidas efectivas”.

Marulanda estima que las medidas tomadas por el Gobierno ayudan a levantar la autoridad de la Policía, que se vio perseguida por ciertas horas el martes, pero que aún no es suficiente porque es inadmisible que hechos violentos de tales magnitudes no hayan sido alertados previamente por la inteligencia de un país. “Es tanto el dinero que mueve la droga que puede corromper cualquier inteligencia y ahí están los resultados. Debe establecer medidas de cero corrupción”.

CONVOCATORIA

Habrá nueva reunión del Cosepe

Tras la jornada violenta desatada en las provincias de Guayas y Esmeraldas, el presidente Guillermo Lasso convocó a los miembros del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) para las 10:30 de este 03 de noviembre, para analizar las medidas tomadas.

Según informó la Presidencia, el propósito de la convocatoria “es evaluar la estrategia en el ámbito de seguridad y analizar las acciones realizadas”, en especial las que motivaron la declaratoria del estado de excepción en Guayas y Esmeraldas.

El Consejo es el máximo organismo que asesora al jefe de Estado en situaciones de emergencia y está integrado por el presidente Lasso, el vicepresidente Borrero, el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, el ministro de Defensa Luis Lara, entre otras altas autoridades.