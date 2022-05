Suena el teléfono y es un número desconocido. “Madre, no se haga matar por gusto. Yo solo digo que yo sé dónde vive su familia, yo sé dónde vive usted. Madrecita, mañana le buscamos”, dice la voz por teléfono. Se identifica como miembro de la banda Los Tiguerones y le pide a la mujer al otro lado de la línea una vacuna de 1.200 dólares al mes “para asegurar su negocio”. “¿Cuál negocio?, si esto es una organización sin fines de lucro, aquí no hacemos plata. Ayudamos a los agricultores”, se queja la víctima.

Por teléfono, la víctima explica que no es empresaria, ni comerciante. Simplemente pertenece a una organización que se dedica a fortalecer la participación de asociaciones de campesinos de Esmeraldas.

“Saben que la organización recibe fondos y deben creer que el dinero es mío, yo no puedo sacar o disponer como sea. No, yo soy una técnica, nada más”.

Esmeraldas vive el infierno de la extorsión, antecedida por una ola de violencia. Este año la tasa de homicidios de la provincia está en 27,4 muertes por cada 100.000 habitantes, la más alta del país. Su violencia criminal es igual a la tasa de homicidios que tiene México e incluso supera en tres puntos a la vecina Colombia.

La gente vive con temor. Cada día se oyen más casos de personas que han sido visitadas por delincuentes, que generalmente llegan en motocicletas, o que han recibido llamadas y mensajes de voz de gente que directamente los amenaza con balearles.

Cuando Dora recibió el mensaje de que debía pagar 1.100 dólares para “asegurar su negocio”, la presión le subió tanto que se desmayó. Sus clientes, a quienes atendía, la ayudaron a recobrar la calma, pero ella cerró su local unos días. La Policía le comentó que el número de donde la amenazaban había sido reportado como robado en Quito, pero que el mensaje salió desde la cárcel de Esmeraldas. Su decisión fue trabajar con personas conocidas a las que presta su servicio. Recibió la protección de la Policía, pues ella es proveedora de organismos internacionales.

La extorsión o vacuna es un fenómeno nuevo, al menos nunca se había dado de forma generalizada en la ciudad. Ni había afectado a segmentos que siempre han estado ajenos a la violencia, como las ONG.

En Esmeraldas, las asociaciones de agricultores que cultivan el cacao fino de aroma atraen a organizaciones internacionales. Técnicos de España, Italia y Alemania reciben fondos europeos para apoyar en el proceso de estandarización del manejo o cultivo del cacao, para lograr que tengan certificaciones internacionales o para enseñarles el mundo de la exportación.

Profesionales reciben amenazas de extorsión. Expreso

Hoy estos proyectos peligran porque hay técnicos que han sido amenazados. “Incluso a una cooperadora le balearon la casa”. En Esmeraldas es secreto a voces cómo los extranjeros y técnicos nacionales están en la mira de las bandas delictivas. “La que fue amenazada tenía una cuenta, que son fondos europeos. Le pidieron como 20.000 dólares, pero ella no aceptó y por eso la fueron a buscar. Gracias a Dios no ha estado allí”. Con esa amenaza, ya ni siquiera siguió en la ciudad. La abandonó inmediatamente y las organizaciones han optado por cerrar sus oficinas locales y llevar los proyectos desde Quito y Guayaquil. Han recibido la orden de quitar la publicidad de los vehículos, acudir a las comunidades sin chalecos o cualquier distintivo que los identifique. Viajan en grupo y no pueden permanecer más de dos noches “en el territorio”. ¿Reportarán estos hechos a sus embajadas? ¿Cerrarán los programas? Este Diario contactó a tres organizaciones europeas, pero “por seguridad” no quisieron hablar o simplemente no respondieron los correos.

Los datos de la Policía indican que entre el 1 de enero y el 25 de mayo se han cometido en la provincia 181 muertes violentas. Eso significa 134 casos más que en el mismo periodo de 2021, cuando se registraron 47 personas asesinadas.

En la ciudad de Esmeraldas saben que la lista de extorsionados es larga. Incluye a funcionarios de la Prefectura, de la Gobernación, médicos de los centros de salud y hasta los funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social, cuyo trabajo es simplemente verificar viviendas y hacer informes del entorno social de personas que podrían requerir la ayuda estatal a través de bonos.

“Se están armando para la guerra”, advierte un policía sobre el destino que las organizaciones criminales darán al dinero. “Compran armas. Eso seguro”. Lo harán en Colombia, de donde viene esta modalidad de extorsión. Un informe de ese país señalaba que en 2019 las extorsiones movían más de 1.000 millones de dólares al año.

No hay un estudio en el país, pero lo que sí se sabe es que anualmente en operativos militares se incautan en promedio 4.000 armas. En su mayoría son armas tipo revólver y le siguen las pistolas. La diferencia es que en los últimos sicariatos o asesinatos en Esmeraldas, las armas involucradas son largas: fusiles de uso militar que generalmente emplean las guerrillas o disidencias de las FARC en la zona de Tumaco, en Colombia.

“Si nos denuncias te matamos, si haces bulla te matamos. No seas sapo y te irá bien, porque nosotros solo queremos cuidarte”, indica un mensaje de texto lleno de faltas de ortografía que le llegó a la directora de una fundación esmeraldeña. “Yo soy de acá, no es que me puedo ir a otro país o a otra ciudad”, revela temerosa. No sabe si denunciar o si entregar los 900 que le piden. “A un profesor universitario le amenazaron y después de unos días le mataron a un hermano, una familia tranquila”.

Agentes que investigan estos hechos señalan que las explosiones con carros bomba están relacionadas con esta ola de extorsiones. Un auto lleno de explosivos se incineró frente al colegio Luis Vargas Torres. “Es un mensaje”, dice el agente.

Cerca de la Prefectura de Esmeraldas, en pleno centro, estalló otro carro lleno de dinamita. No saben a quién iba dirigida la amenaza.