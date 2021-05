La ocupación de camas UCI ha bajado un 3 % tras tres semanas de restricciones

Después de tres semanas de confinamiento parcial, la ocupación de camas de las unidades de cuidados intensivos solo ha disminuido en un 3 % (de 95.5 a 92.5) en las 16 provincias en las que se mantiene el estado de excepción, mientras que en las de hospitalización, la ocupación ha bajado en un 7 %. Así lo anunciaron ayer las autoridades que conforman la plenaria del COE nacional.

"Cabe destacar que la tendencia de estos porcentajes de ocupación era creciente con una velocidad alta en la ocupación y listas de espera. Gracias a la implementación del estado de excepción hemos visto que esta tendencia ha podido cambiar y hoy podemos ver ya tendencias decrecientes", aseguró Esteban Arce, director de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública. Solo en los hospitales del IESS hay una lista de 282 personas en espera de una cama.

Demanda de camas UCI se mantiene elevada en las provincias con más habitantes Leer más

Arce señaló que, pese a que los indicadores muestran una tendencia a la baja, "existen listas de espera, existen porcentajes de ocupación importantes en las diferentes provincias", por lo que aún se deben mantener las medidas de bioseguridad. "El tema de la circulación de nuevas variantes aún está al acecho de poder cambiar nuevamente la situación epidemiológica y sanitarias si es que las medidas sanitarias".

Con respecto a la cifra de contagios, el director de Vigilancia Epidemiológica indicó que hay un descenso del 33, 67 % de casos entre el 16 de abril y el 12 de mayo en las 16 provincias. "Pasamos de 9.392 casos a 6.228", dijo al inicio de la rueda de prensa.

Juan Zapata, presidente del COE nacional, dijo que la situación del país "sigue siendo sensible", por lo que pidió corresponsabilidad ciudadana, especialmente a la provincia de Guayas donde, aseguró, se han registrado el 40 % de las fiestas clandestinas.

"Los sacrificios de hoy van a obtener un Ecuador más sano mañana. En el tema de aglomeraciones se ha disminuido un 24 %, hubo 6.734 fiestas en domicilio, y aquí quiero una aclaración, lamentablemente la provincia de Guayas, en el balance que hemos realizado, es la que ha generado el mayor número de incivilidades", mencionó Zapata.

Después de Guayas, las provincias que "más han dado conflictos" son Manabí, Esmeraldas y El Oro.

COE de Guayaquil reporta baja en las muertes diarias por covid-19 y estabilidad en los casos confirmados Leer más

El presidente del COE nacional también señaló que, aunque el estado de excepción acaba el 20 de mayo, creen que el nuevo gobierno debe mantener medidas de contención para evitar que se registren situaciones como las que han sucedido en España.

"Hemos visto lo que ha sucedido ahí, que se terminaron las medidas restrictivas y se sale a celebrar con una aglomeración tremenda en una plaza. Eso nos va a traer consecuencias negativas. No olvidemos que la situación epidemiológica depende del comportamiento de todos. Nosotros haremos una evaluación y haremos el pedido público al nuevo gobierno, no necesariamente esperar al 24, porque esto tiene una secuencia. Estas medidas terminan el 20, pero la nueva administración debe tomar la posta con el objetivo de no tener un impacto como han tenido otros países", dijo Zapata.