Ocho sospechosos reciben cargos por delincuencia organizada en el caso Encuentro

En el piso 11 del Complejo Judicial Norte se instaló este viernes 24 de noviembre la audiencia de formulación de cargos en el denominado caso Encuentro que investiga a ocho personas por presunta delincuencia organizada.

La audiencia se había convocado para el próximo 14 de diciembre. Sin embargo, por pedido de la Fiscalía el juez Renán Eduardo Andrade, de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, adelantó la diligencia para este viernes a las 08:25.

#AHORA | #CasoEncuentro: en el Complejo Judicial Norte de #Quito, se instala la audiencia en la que #FiscalíaEc formulará cargos contra 8 personas (entre ellas Danilo C.) por su presunta participación en el delito de #delincuenciaorganizada. pic.twitter.com/tCqyogey3m — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 24, 2023

La Fiscalía investigó a Danilo Carrera, Julio César León, Hernán Luque, Jorge Orbe, Roberto Bueno, Antonio Icaza, Leonardo Cortázar y Gabriel Nain Massuh por el posible ilícito. Lea además: "Danilo Carrera, convocado a audiencia por presunta delincuencia organizada"

El expediente inició a raíz de la difusión de unos audios en un portal digital que evidenciaron posibles negociaciones de cargos y contratos del sector eléctrico.

Rubén Cherres: ¿Quiénes son y cómo cayeron los presuntos sicarios del empresario? Leer más

En un caso relacionado la Fiscalía abrió una investigación denominado caso León de Troya derivado de un informe policial que evidenciaba posibles nexos de la mafia albanesa con Rubén Chérrez, empresario amigo de Carrera y quien fue asesinado en marzo de este año junto con otras personas en una vivienda de Santa Elena. El mes pasado la Fiscalía informó que unificó los casos Encuentro y León de Troya.

Para la audiencia de este viernes el juez indicó que no se evidencia la necesidad de una audiencia telemática, "ya que en la presente causa no se cuenta con cooperación internacional, y no se ha demostrado o justificado por ninguno de los solicitantes que su vida o su integridad física se encuentre en peligro por trasladarse a la ciudad de Quito".

Por lo que la disposición es que la audiencia se haga en forma presencial. Al momento en el Complejo Judicial norte la audiencia sigue.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡Suscríbete aquí!