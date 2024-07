Obreros municipales de Quevedo protestan por sus derechos laborales

Al menos 145 trabajadores municipales (entre actuales y despedidos) esperan una respuesta del actual alcalde de Quevedo, Alexis Matute, por la supuesta vulneración de sus derechos laborales, que vienen experimentando desde la administración del exalcalde Jorge Domínguez. La manifestación, que inició el pasado martes 16, será hasta el lunes 22 de julio.

Agrupados en el Sindicato Único de Obreros Municipales, se tomaron las instalaciones del Municipio y colocaron un candado en la puerta principal de ingreso, por cerca de una hora. Fue una medida de protesta para que Matute los atienda y, concordaron, cumpla con aumentos salariales estipulados, pago de uniformes, alimentos y la reinserción de aquellos que fueron despedidos intempestivamente.

El abogado sindicalista Galo Yánez explicó que haber cerrado la puerta del Municipio fue un “acto de protesta” para que consideren las peticiones. También enfatizó que esta es una lucha por la que están peleando desde el 2019 contra la administración de Jorge Domínguez, luego con Jhon Salcedo y que “actualmente la ‘heredó’ el alcalde Alexis Matute”.

“Nuestra intención es buscar una solución pacífica a nuestros derechos que han sido vulnerados a lo largo de los años y que no nos quieren dar soluciones”, acotó el abogado.

La Alcaldía responde

Ante esta situación, el alcalde estableció un diálogo con los trabajadores y admitió que es un tema “complejo de resolver debido a que se trata de recursos económicos que el Municipio no tiene”, indicó.

“No tengo los recursos para resolverlos mañana, pero si puedo ponerlos en los presupuestos de hasta el 2025 para ir subsanando este problema”, continuó el funcionario.

Agregó que, pese a no contar con los suficientes recursos, ya ha tomado acciones como pagar lo que está a su alcance y reincorporar a ciertos trabajadores despedidos en administraciones previas.

Pese a esto, Yánez aseguró que, “este lunes si no sale ‘humo blanco’, la huelga será indefinida hasta que el GAD Municipal acepte las pretensiones jurídicas legales de los obreros”.

En tanto, el abogado sindicalista José Vilela Loor detalló que esta huelga es la última medida que ellos están tomando para reclamar sus derechos.

Él refirió que el alcalde Matute puede aducir que no llegan las asignaciones por parte del Gobierno nacional, pero que eso no amerita para que ellos no cumplan con los derechos de los trabajadores. Uno de los problemas que tienen es sobre el dinero que se ha descontado del sueldo de los trabajadores del Seguro Social, que en la actualidad no pueden atenderse debido a que no están al día en los pagos.

Un pedido en el olvido

Mientras que la asesora del Sindicato único de Obreros, Carmen Zamora, refirió que en enero de 2014 presentaron el pliego de peticiones y no ven la “voluntad política para resolver estos problemas”.

Zamora hizo un llamado a la inspectoría del trabajo ya que habría existido una abogada que violentó el derecho de los trabajadores municipales, por lo que les tocó colocar denuncia en la Fiscalía y así han arrastrado problemas similares “por la actitud de algunos funcionarios de la Inspectoría del Trabajo”, indicó.

Además, se han presentado las respectivas denuncias por la falta de pagos al IESS y otros contratos en la cual ascendería la deuda a unos tres millones de dólares por 11 meses que no se cancela al IESS.

Asimismo, expuso que cuando hay un conflicto colectivo no se puede despedir a los trabajadores y, en la administración pasada de Jhon Salcedo, se despidieron alrededor de 9 obreros, punto que también está en el pliego de peticiones.

