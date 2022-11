Nuevo fusilado, en la supuesta guerra entre organizaciones delictivas en Portoviejo

El asesinato de Irving Stalin Anchundia Palacios, de 31 años, en Portoviejo, provincia de Manabí, es para la Policía el resultado de una supuesta lucha entre organizaciones delictivas.

Freddy Ávalos, jefe de Operaciones de la Policía en Manabí, dijo que este hecho respondería a un ajuste de cuentas delictivas. El fondo de la problemática “sería los territorios para el expendio de droga”, precisa el jefe policial.

Además, los agentes alimentan su hipótesis por lo que gritaba la mujer que acompañaba a la víctima. “Le dije a Irving que no saliera y no me hizo caso”, voceaba la fémina, quien dio a conocer que el hombre habría sido advertido.

El informe de la Policía apunta a que Anchundia recibió siete disparos en su cuerpo. En el lugar se levantaron 13 indicios balísticos.

La víctima viajaba en un automóvil dorado, de placa ABI -4030, cuando aproximadamente a las 18:00 del domingo 30 de octubre de 2022, en el momento en que se desplazaba por el paso lateral de Portoviejo, fue tiroteado.

Los verdugos no se bajaron del carro en que se movilizaban. Abrieron las ventanillas de un jeep, sacaron un fusil y dispararon sobre el carro hasta perforar el parabrisas. Anchundia quedó muerto sobre el asiento de conductor.

El jefe policial asegura que otra persona que también viajaba con Anchundia resultó herida. Asimismo, un motociclista que pasaba por la zona recibió un impacto de bala.

Los heridos fueron derivados a una casa de salud y por seguridad, explica Ávalos. Se mantiene en reserva el nombre del hospital donde estos fueron trasladados para ser atendidos.

Tras el ataque a Anchundia Palacios, la Policía localizó dos vehículos abandonados. Uno en la vía Portoviejo - Montecristi, y el otro, en la vía Manta - Rocafuerte.

El primero estaba incinerado. Los dos automotores están siendo sometidos a pericias para establecer si estarían relacionados con el crimen.