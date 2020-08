Las nuevas medidas de movilidad en Quito alegran al sector comercial

La reactivación avanza a paso lento en la capital. Las nuevas medidas de menor restricción en la movilidad que dictó esta semana el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) motivaron cambios en el funcionamiento de Quito. Las autoridades iniciaron la instrumentalización de las reglas aunque hay cuestionamientos dentro del Municipio capitalino por el temor a un incremento de casos de coronavirus.

Quito registra 2.223 sancionados por no usar mascarilla en espacios públicos Leer más

Desde el jueves 20 de agosto de 2020, por ejemplo, el transporte urbano acepta pasajeros hasta en un 75 % de capacidad de los buses. En el trolebús y los articulados, la orden se traduce entre 120 y 186 personas (sentadas y de pie) en cada unidad.

La Empresa Metropolitana de Transporte de Pasajeros inició el día con una serie de operativos en las estaciones de buses municipales. Se verificó el cumplimiento del aforo y el uso de mascarilla. La multa por no usar tapabocas es de 100 dólares. Si hay reincidencia, la sanción es de 200 dólares.

Las estaciones del ‘Playón de La Marín’ y ‘El Recreo’ -en el centro y sur de la capital- fueron focos de aglomeración y de mayor número de controles de las autoridades.

Además del transporte, Quito también reabrirá sus cines, auditorios y teatros para recibir una cantidad limitada de espectadores. Solo se podrá usar el 30 % del aforo permitido.

La noticia fue un alivio para la industria de las salas de cine. Multicines y Supercines anunciaron que están listos para recibir a sus clientes cumpliendo con el uso de butacas numeradas y aforo limitado. Incluso, aseguran, pueden acatar las normas de bioseguridad mejor que otras industrias que abrieron sus puertas antes.

El comercio informal causa problemas en la capital. gustavo guamán

La Cámara de Comercio de Quito también celebró la decisión de la autoridad nacional. Patricio Alarcón, presidente del gremio empresarial, aseguró que con el uso de mascarillas, el constante lavado de manos y el distanciamiento social es posible reducir el número de contagios y, a la vez, reactivar la golpeada economía nacional.

También dijo que los agremiados a la cámara están abiertos a controles y auditorías de los entes de seguridad local y nacional.

Los cines y teatros podrán operar al 30 % de su capacidad en Quito Leer más

Lo que se debe buscar, afirmó es que la capital no siga perdiendo dinero. Solo en Quito, precisó, las pérdidas estimadas superan los 5.864 millones de dólares.

El Municipio de Quito, de su parte, aseguró que no descuidará los controles y recibirá un informe semanal con el comportamiento de la pandemia.

El concejal Bernardo Abad, sin embargo, cree que lo dicho no es suficiente y deben revisarse las medidas del COE para limitar su alcance.