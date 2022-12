La nueva voz de los afiliados en el IESS, en un dilema legal

Aún no hay una nueva voz mandante. Para juristas, el fallo a favor de un juez de la Unidad Judicial Penal, en el cantón Quevedo, que concede una acción de protección “a favor de los asegurados al IESS” y ordena a la Superintendencia de Bancos calificar a Richard Gómez como vocal principal de los asegurados, y a Mercy Maldonado como suplente, es inconstitucional y no procede por no regirse a la reforma a la Ley de Seguridad Social referente a la Conformación del Consejo Directivo del IESS; vigente desde el pasado 1 de noviembre.

Con dicha reforma, según el artículo 28, inciso 1, la elección de los representantes de los asegurados y empleadores en el Consejo o Directivo del IESS, se dará “a través de votación discreta (...) Siendo responsabilidad del Consejo Nacional Electoral el proceso de convocatoria, elección y designación”.

En este escenario, y basándose en esta nueva normativa, Patricia Borja, abogada especialista en temas relacionados a la Seguridad Social, el fallo del juez que dispone calificar a Richard Gómez como vocal de los asegurados, y a Mercy Maldonado como suplente, “es una arbitrariedad que contradice a la normativa vigente y genera crisis en el directorio”.

Este Diario intentó comunicarse con Richard Gómez para recoger su criterio sobre el proceso de selección en el que participa, pero hasta el cierre de este articulo periodístico no se concretó la comunicación.

Sobre la participación de la Superintendencia de Bancos, en la designación de los nuevos vocales del directorio del IESS, Borja señaló que la entidad “ya no puede emitir ninguna calificación” en el proceso de selección porque la reforma deja sin efecto la norma anterior y es el CNE la entidad llamada a iniciar el proceso de selección.

En este escenario, el CNE contó a EXPRESO que en el plazo de “ 60 días, contados a partir de la publicación del nuevo reglamento, realizará la convocatoria de las elecciones respectivas”.