Noboa responde al MICC: “Yo les declaro personas no gratas a ellos en todo el país”

Noboa respondió al MICC tras ser declarado persona no grata: “El Ecuador es de todos, no de unos pocos”

El presidente Daniel Noboa reaccionó este 19 de septiembre, durante un acto en la provincia de Bolívar, a la resolución del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), que un día antes lo declaró “persona no grata” por la eliminación del subsidio al diésel.

“Nos han declarado, como si fueran dueños del país, personas no gratas. Yo les declaro personas no gratas a ellos en todo el país. Porque el Ecuador es de todos, no es de ellos. Ellos no pueden venir a decir que un presidente de la República es persona grata o no grata en parte del territorio nacional”, afirmó Noboa en el evento de colocación de la primera piedra para la rehabilitación vial Chimbo–Cristal.

Ecuador es de todos



El mandatario aseguró que su Gobierno es inclusivo y busca garantizar los mismos derechos y oportunidades. “Ellos buscan separatismo y exclusión; nosotros buscamos que todos tengan las mismas oportunidades y salgan adelante. Ese es el Ecuador del futuro, un Ecuador inclusivo, que respeta a los pueblos, ciudades y culturas, pero con una sola Constitución y una sola ley para todos”, enfatizó.

Bonos y tractores para las comunidades



En su intervención, Noboa también destacó los programas de apoyo productivo que, según dijo, ya benefician a miles de familias indígenas. Recordó que se han entregado más de 30.000 bonos Raíces de 1.000 dólares y que el 18 de septiembre se entregaron en Chimborazo 100 tractores valorados en USD 3,5 millones, con el fin de abaratar costos y evitar abusos en el alquiler de maquinaria agrícola.

Movimiento indígena vs Noboa



Las declaraciones del mandatario ocurren en medio de la convocatoria de la Conaie a un paro nacional indefinido contra el Decreto Ejecutivo 126, que eliminó el subsidio al diésel y elevó el precio del combustible a $ 2,80 por galón. El MICC, que respaldó la medida de protesta, señaló que la decisión del Gobierno afecta a campesinos, transportistas y productores, encareciendo la canasta básica.

Ante el anuncio de movilizaciones, el Ejecutivo decretó estado de excepción y toque de queda en cinco provincias, entre ellas Cotopaxi y Bolívar, donde se desarrolló el acto de Noboa.

