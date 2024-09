Noboa: “Los políticos que fracasaron saben que ustedes ya no comen cuento”

“Los políticos que fracasaron saben que ustedes ya no comen cuento, saben que ustedes ven el esfuerzo que hace este gobierno, lo que recibimos y lo que estamos haciendo para salir del hueco en el que nos dejaron”.

Eso expresó el presidente Daniel Noboa Azin durante el anuncio del inicio de la rehabilitación de la vía La Entrada (Puerto Cayo, Jipijapa) hasta Manta, la cual constituye 139.7 kilómetros y una inversión de $19.79 millones de dólares.

“En mi Gobierno tenemos una política clara cada dólar que entra al Estado debe ser un dólar bien administrado, puesto en los ecuatorianos. Y aunque suene obvio esto no pasaba antes, es impactante ver lo que se robaron, escondieron y negociaron a cuesta de nuestro progreso”, dijo el presidente.

Noboa resaltó que esta obra representa una ruta estratégica que enlaza a las provincia de Santa Elena y Manabí, dos importantes polos de crecimiento que hoy más que nunca estarán conectados para potencializar su desarrollo y mejorar la calidad de vida de su gente.

“La rehabilitación de esta vía es una muestra más del compromiso de nuestro Gobierno con la infraestructura vial en todo el país, especialmente en zonas que por gobiernos pasados fueron olvidadas. La conectividad de 530.000 habitantes será mejorada”, enfatizó.

Noboa dijo que llegará a Manabí las veces que sea necesaria y recordó que es su visita 18 a esta provincia. Asimismo, que todo esto forma parte de un plan integral que se lleva a cabo en todo el país junto a aspectos esenciales como la salud, la educación y lo social.

“Otros gobiernos se llenaron los bolsillos, nosotros traemos un cambio real, un gobierno joven que si tiene la firme voluntad de hacer de este país uno productivo y seguro”, concluyó.

Alcantarillado para Jipijapa



Luego Noboa participó de la firma y suscripción del contrato entre el Banco de Desarrollo y el Municipio de Jipijapa para proyectos de alcantarillado y agua potable. Se aprobó un financiamiento de USD 10´674.441 destinado a la mejora del sistema de agua potable y saneamiento en la ciudad. Este proyecto beneficiará a 47.592 habitantes y creará 212 empleos, destacó Noboa.

El plan de agua potable incluye la mejora de la estación de captación en Cazalagarto y el mantenimiento de los equipos de bombeo, la construcción de un nuevo presedimentador y una estación de impulsión, además de la instalación de un macromedidor y el reemplazo de 3.5 km de tuberías. También, se actualizarán las estaciones de bombeo de Las Balsas y Las Anonas.

“Ni terremotos, ni falsas promesas, ni robos descarados, ni abandonos, han detenido a los manabitas y ahora a mi Gobierno tampoco, hechos y no solo palabras. Para eso me eligieron y para eso estoy aquí. Sé que el sistema de agua de Jipijapa es deficiente que pone en riesgo la salud de cada uno de ustedes. No es justo que en la sultana del café haya niños que se sirvan alimentos contaminados.

Noboa dijo en medio de su discurso que las mafias criminales y políticas han querido amedrentarles, que amenazan todos los días, y acusan de una serie de barbaridades.

“Tienen amnesia selectiva algunos de estos revolucionarios y algunos de estos sinvergüenzas de gobiernos pasados que prometieron mucho y no cumplieron nada, y dejaron encima jodidos al siguiente gobierno”, exclamó

Para la tarde Noboa tenía previsto cumplir el cierre de su agenda en el cantón Chone. Allí se iba a efectuar suscripción de proyectos de prevención de riesgos y desastres.

