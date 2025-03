"Noboa no es una opción", adelanta dirigente de Pachakutik sobre la segunda vuelta

El coordinador nacional del movimiento Pachakutik, Guillermo Churuchumbi, adelantó parte del análisis que está haciendo el partido político para definir su postura ante la segunda vuelta electoral entre el presidente-candidato, Daniel Noboa, y la candidata correísta, Luisa González.

Pachakutik se reúne este 8 de marzo de 2025 en un nuevo Consejo Político para discutir si apoyarán a alguno de los candidatos presidenciales y otra alternativa. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ya se reunió el 7 de marzo de 2025 sin tomar definiciones.

Leonidas Iza fue candidato presidencial de Pachakutik y lidera la Conaie. cortesía

Las opciones se reducen a Luisa González

Previo al inicio del Consejo Político, el dirigente Guillermo Churuchumbi fue tajante al adelantar que (Daniel) Noboa no es una opción" para Pachakutik y explicó que el presidente-candidato representa un modelo con el que no comparten.

"Nosotros hemos evaluado que en los últimos diez años los gobiernos de derecha no han aportado nada para el bienestar de los ecuatoriano. Se han violentado los derechos de mujeres y jóvenes", acotó Churuchumbi y señaló que también existe el riesgo de la privatización del Estado.

Este escenario, según el dirigente, advierte que "el país está al borde de la quiebra, de un Estado fallido, de desatar una violencia a una escala mayor. Creemos que Pachakutik y la militancia debe ser responsable con la historia y con el momento político del país".

El presidente Daniel Noboa se enfrentará a Luisa González en el balotaje. TOMADO DE PRESIDENCIA

"Es un gobierno fascista", dice Churuchumbi sobre Daniel Noboa

Aunque no señaló que su postura implique un apoyo a Luisa González, el dirigente de Pachakutik, Guillermo Churuchumbi, señaló sus reparos con el gobierno del presidente Daniel Noboa.

"He sido crítico. No es una opción. Es un gobierno fascista. Hay una persecución permanente a los niños, jóvenes, luchadores sociales, luchadores ambientales. Ofreció en campaña que no iba a subir el IVA y lo hizo del 12 al 15%", comentó.

