Noboa no descarta conversar con el correísmo: "En la Asamblea se habla con todos"

El bipartidismo que se empieza a bosquejar en la próxima Asamblea Nacional, según los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), ya hace pensar al presidente-candidato Daniel Noboa en cómo generar gobernabilidad, en caso de ganar la segunda vuelta.

Aunque no descarta la posibilidad de que en el próximo Legislativo haya un bloqueo entre bancadas, señaló en entrevista con Radio Centro que "he visto partidos de ultra derecha votar con la extrema izquierda, partidos pro empresa votar con los que están a favor de la minería ilegal. Eso no hace mucho sentido".

No obstante, adelantó que "estamos abierto a conversar con todo los bloques y tener acuerdos mínimos en las cosas principales para generar progreso" y señaló que dichos acuerdos mínimos podrían ser "leyes que puedan dar mayor flexibilidad al joven para estudia y trabajar".

Al ser consultado si el diálogo incluiría al correísmo, el presidente-candidato Daniel Noboa respondió que conversará con "todas las personas que quieran votar por el beneficio del país. En la Asamblea todos tiene que hablar con todos".

El plan de Noboa para la segunda vuelta

Con la inminente segunda vuelta que reflejan los datos preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), el presidente-candidato Daniel Noboa ya bosqueja la estrategia que empleará para sumar votación en el balotaje con la candidata correísta, Luisa González.

En entrevista con Radio Centro, el mandatario recordó que hay más de dos millones de ausentes en las votaciones por conquistar: "debemos comunicar todo lo que se ha hecho y lo que se va hacer", dijo el el presidente.

Asimismo, hizo hincapié en que "la gente no voto por lo que pasó, vota con esperanza. No por lo que ya se hizo, sino lo que va hacer. Todo eso vamos a tener que repetírselo y reafirmárselo (al elector), a pesar de la campaña en contra que recibimos".

