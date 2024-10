Daniel Noboa en un capítulo de ‘Dónde está el piloto’

Aunque está previsto que la próxima semana va a conceder una serie de entrevistas a periodistas y medios de comunicación, lo cierto es que cuando el país está sumido en una crisis energética que no parece tener salida a corto ni mediano plazo, el presidente Daniel Noboa no ha querido dar la cara al país. Es más, ha preferido dejar el chicharrón en manos de la ministra encargada de Energía, Inés Manzano, para que ella sea quien se queme.

Lo de Noboa es poco responsable y muy poco honesto. Cuando piensa que las noticias que va a dar son buenas, lo hace involucrando su imagen y participando personalmente como ocurrió en una reciente cadena nacional. Pero cuando ve que las cosas no están bien, prefiere que sean otros los que se quemen. Esto, sobre todo cuando es él quien no hizo nada en los primeros meses de su gobierno para sacar al Ecuador de la crisis energética luego del asimismo desastroso manejo del gobierno de Guillermo Lasso en el tema.

Noboa no movió un dedo para agilizar proyectos energéticos

Noboa recibió, sí, una situación pavorosa en el tema energético, pero no movió un dedo para agilizar la entrada en operación de tres proyectos fotovoltaicos contratados por Guillermo Lasso que hubieran podido estar actualmente en operación con 700 megavatios. Recién 10 meses más tarde y por iniciativa de Manzano, es que el Gobierno entrega las licencias ambientales para esos proyectos.

El presidente Daniel Noboa ha sido muy poco responsable de cara a la sociedad con el tema de los apagones. No solo que no ha salido a rendir cuentas, sino que ha mantenido al país muy mal informado y muchas veces con información que ha resultado ser falsa y sin sustento, como los horarios anunciados en cadena nacional y que finalmente no se van a poder cumplir. De hecho, el actual régimen de apagones de 14 horas diarias nunca fue previsto en la cadena nacional, lo que hace pensar que la información que tenía Noboa para hacer ese anuncio de recortes de apagones estaba errada por completo.

El Gobierno incluso ha sido incapaz de movilizar sus recursos en comunicación para empujar a la opinión pública a que presione a la Asamblea Nacional para que apruebe su proyecto de ley que algo ayudará en incentivar la inversión privada en proyectos fotovoltaicos.

El presidente parece que solo está dispuesto a salir a dar la cara cuando tiene buenas noticias que dar, pero no lo hace cuando la situación se empeora como en los últimos días. Es de esperar que con las entrevistas que se ha anunciado para la semana que viene, empezando mañana, el presidente decida hacer un ejercicio de honestidad y responsabilidad.

La situación actual del país tiene muchos parecidos con la crisis económica que precedió a la caída de Jamil Mahuad. Sin embargo, a diferencia de Noboa, Mahuad se presentó ante la sociedad y no ocultó la dimensión del problema. Incluso, parte de la población se burló del ahora expresidente porque comparó a la situación del país en ese entonces, con el naufragio del Titanic.

Si Noboa no se decide a dar la cara ante el país y explicar lo que realmente está sucediendo en el sector energético, lo más probable es que la sociedad le dé la espalda. Hay demasiado descontento y crispación como para que no lo haga.

