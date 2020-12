Jaime Nebot, sobre la ola de inseguridad: las armas no están de adorno

Ha caído sobre la mesa una vez más. Ahora el discurso de la seguridad aterriza en la campaña presidencial y son los exgobernadores del Guayas Guillermo Lasso y Jaime Nebot quienes abanderan, con ideas ya tratadas en años anteriores, la necesidad imperativa de una reforma profunda.

Como si de funcionarios públicos se tratase, citaron a los medios en el salón de un hotel de la urbe. Nebot, con su característica pose implacable, recordó lo que para muchos no es noticia: "Nadie se siente seguro en el país. La delincuencia tiene sus causas, pero no se pueden pagar sus efectos con la vida, lesiones o agresiones".

Fue alcalde por casi dos décadas y no pudo con este fenómeno social. Está consciente. Al ser consultado por EXPRESO, dijo, enérgico, que la inseguridad pasaba cuando él era alcalde porque el gobierno no le permitió hacer seguridad. "Como gobernador no pasaba. Había orden y no delincuencia. Hay que hacer lo que hay que hacer. Nada más", y subió al ascensor seguido de sus coidearios, una vez acabada la rueda de prensa.

Desde su perspectiva, lo que hay que hacer, advirtió en su discurso, es respaldar a la Policía y proporcionar el uso de las armas de fuego. "Las armas no están de adorno, porque la vida de un ciudadano es un bien principal", enfatizó.

Pide, además, autorizar el uso de arma de fuego a los ciudadanos. "Y que no se diga que eso es irrespetar los derechos humanos".

De nada sirven los esfuerzos si el gobierno no toma la decisión política de combatir con mano de hierro la delincuencia. Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano.

¿De qué vale que la policía se aumente? ¿De qué - si aunque haya más presos- los jueces corruptos sueltan a los pillos y las leyes prodelincuenciales garantizan la impunidad? Mano de hierro de la ley. Esa es la forma, siguió Nebot.

En medio de la campaña presidencial de Guillermo Lasso, Nebot recordó que el compromiso es luchar para que en la legislatura esas palabras se hagan ley.

"Hoy tras las rejas -de oficinas, casas comercios y barrios- está la gente honesta. Desarmada", dijo Nebot.

Es correcto @jaimenebotsaadi @LassoGuillermo

La necesidad de devolver un derecho básico a la ciudadanía decente de defenderse en igualdad de condiciones que los delincuentes con todas las regulaciones previas, el derecho a la legítima defensa, a dejar de ser víctimas, a la vida. — Cristhian Boris Tomsich A. (@Iure_ec) December 1, 2020

Lasso ofrece duplicar la cobertura del sistema de vigilancia y fortalecer los recursos para la Fiscalía, la seguridad en los centros de privación de libertad, los grupos especiales de seguridad y el sistema de seguridad privada. Y para cristalizar la propuesta de Nebot prevé no solo aprobar el proyecto de ley que el entonces alcalde envió hace dos años, sino bajar al 30 % la importación de armas.

En torno al ámbito legal. Nebot plantea cambiar las leyes y sacar las estructuras de corrupción en la justicia. Además de mostrar el rostro de los violadores. En pocas palabras, desempolvar la ley propuesta por el Partido Social Cristiano.