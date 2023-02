Naturaleza, tajante con tiempo para las obras en Coca Codo Sinclair

Desde inicios de diciembre de 2022, el avance de la erosión regresiva del río Quijos o también llamado Coca se reactivó y este fenómeno que arrastra más de dos millones de metros cúbicos de sedimento está apenas a 7,7 kilómetros de las obras de captación de agua de la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, ubicada en Napo.

Fernado Santos Alvite: “Devuélvannos la plata y les devolvemos Coca Codo” Leer más

La obra de captación es una especie de represa que permite desviar el agua del río desde un túnel hasta la casa de máquinas.

Pero ¿por qué es importante que no lleguen los sedimentos a este lugar? Porque además de destruir el funcionamiento de ese punto, los residuos llegarán hasta la obra subterránea de las turbinas generadoras de los 1.500 megavatios que Ecuador usa a diario y que representan el 30% de la energía de la nación. En síntesis, dejaría de funcionar la megaconstrucción que costó más de $ 3.000 millones y aún no es entregada en su totalidad.

La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) se muestra confiada frente a la amenaza y expuso que en abril próximo tendrá listo un sistema de protección que consiste en una perforación del suelo y la colocación de 279 pilotes secantes hechos de acero y hormigón. Cada uno tendrá una longitud de 24 metros y tendrá un diámetro de 1.20 metros.

Su colocación será a lo largo, para formar una estructura subterránea que servirá como una pantalla de 220 metros en el lecho del río, a 1.2 km aguas abajo de las obras de captación.

“Esta será la primera protección de la captación de la central hidroeléctrica ante un eventual avance de erosión regresiva del río, que se encuentra detenida a 7.7 km aguas abajo” señaló Celec en un comunicado dirigido a Diario EXPRESO.

El dinero "corrosivo" de China, bajo la lupa Leer más

Dichas construcciones se ejecutan desde noviembre de 2022, que coinciden con la época de estiaje en la Amazonía, la misma que se cumple hasta febrero, cuando disminuyen los caudales. Sin embargo, para el experto en geología Vladimir Játiva este tipo de trabajos serán ineficientes porque se está construyendo la obra en suelo arenoso, “muy débil” y de fácil erosión.

“Se ha señalado que esas obras no van a resistir en caso de que avancen hasta el 1.2 kilómetro donde se están colocando los pilotes. Lo lógico es que esas obras se hagan rocas muy resistente por medio de uno o dos túneles, que trasladen el agua y al estar en esa roca resistente se elimina la posibilidad de la erosión regresiva. Es reforzar de forma natural el proceso erosivo en donde está detenido en cierto punto. Eso no han estudiado” puntualizó.

Játiva enfatiza que Celec “está empecinado” en no prestar oído a las recomendaciones de las cámaras, colegiados, técnicos, consultores y expertos nacionales que han estudiado la realidad del territorio e identifica que ya hay consecuencias de esa actitud negativa a las recomendaciones dadas.

“Hasta la fecha son más de 200 millones de metros cúbicos de sedimento que se han quedado hasta la casa de máquinas. Antes las aguas tenían 3 metros de profundidad en la salida de la represa y actualmente tienen 2.50 metros, entonces hay una menor altura. Y Celec dice que los sedimentos van a llegar a los pilotes, si es así, la pregunta es ¿qué va a pasar con los millones de metros cúbicos de sedimentos que faltan por transportarse? El canal de descarga ya no va a descargar. Y en el caso de una creciente tendrán que cerrar las compuertas para que no entre el agua a las turbinas y cuidarlas, porque de las turbinas tiene que salir el agua devuelta al río, no al revés, que entre agua”.

Villavicencio: “El Gobierno ha soldado las cadenas de la corrupción” Leer más

En respuesta a ello, Celec apunta que en enero de 2023 culminó la construcción de un muro y espigones de protección del canal de descarga de la hidroeléctrica. Sin embargo, no ha detallado la inversión monetaria en las obras ejecutadas desde 2020.

En julio de 2020, luego de cuatro meses de la caída y desaparición de la cascada San Rafael, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos emitió un informe que estimaba que la erosión regresiva iba a recorrer 15,8 kilómetros hasta las obras de captación de Coca Codo Sinclair en un tiempo de dos años un mes. Para ese entonces, la distancia de la erosión regresiva de la obra de captación era de 19 kilómetros. Casi tres años después, las cifras reflejan que el fenómeno ha avanzado 11.3 kilómetros.

Complemento

La obra de protección para las estructuras de captación de la central Coca Codo Sinclair incluyen una ataguía que consta de 9 tramos y cuya longitud es de 1593.83 metros, un espigón de direccionamiento de 378.71 metros de longitud y una viga guía de 279 metros de longitud. Por la magnitud el problema se conformó una comisión.

Estudios

Del 14 al 20 de febrero 2023 se realizaron ensayos de erodabilidad, es decir, la vulnerabilidad a la erosión. El objetivo es determinar la resistencia de los materiales a la erosión producida por el agua. Una delegación de científicos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos lo hizo.