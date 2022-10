Renunció a la Comisión de Fiscalización. Dijo que él no se presta para “el trabajo sucio”. Villavicencio ha abanderado denuncias por corrupción en hospitales y negocios de preventa petrolera a China. La falta de respaldo del Gobierno en el caso Coca Codo Sinclair es la gota que ha colmado su paciencia.

¿Fue una sorpresa para usted que Ana Belén Cordero votara en contra del informe de Coca Codo Sinclair?

No fue una sorpresa porque dos días antes la asambleísta Ana Belén Cordero anticipó al equipo técnico que la decisión del Gobierno habría sido no apoyar el informe de Coca Codo Sinclair y tampoco apoyar el informe de los campos de la corona, Shushufindi y Auca, a Schlumberger.

¿Qué hizo?

Yo le remití un texto por WhatsApp al presidente Guillermo Lasso y le dije textual: “La asambleísta Cordero ha expresado ese criterio y quisiera saber si es la posición del Gobierno?”. Nunca respondió.

¿Pero le leyó?

Me leyó. El presidente siempre me respondía. Pero ya no.

¿Se sorprendió?

Ya se olía. Porque ya hubo cuestionamientos de Ana Belén Cordero y de sectores del Gobierno a que se incluya el presunto conflicto de intereses entre el ministro de Energía y Minas, Xavier Vera Grunauer, y la compañía fiscalizadora. Cordero remitió un documento alternativo en el que prácticamente pedía que se saque del informe a Vera.

¿Con qué argumento?

Según ella, no había ningún conflicto porque Vera ya vendió sus acciones. Yo le decía que no es así, que la responsabilidad del ministro de Energía, que es titular del sector eléctrico y quien es parte del directorio de Celec, es directa. El conflicto de intereses no se reduce a que él sea accionista o no. Lo importante es que la empresa fiscalizadora, que aprobó y recibió los distribuidores con fisuras, puede ser objeto de demandas. El plazo se cumple en noviembre, porque el Estado tiene cinco años para demandar por incumplimiento de contrato.

¿El Gobierno lo deja solo?

El Gobierno nunca me ha respaldado. Yo le he respaldado en algunos casos.

¿Por qué dice eso?

En el marco de las investigaciones por la corrupción hospitalaria de Xavier Jordan y sus nexos con Leandro Norero, cuando yo difundo la fotografía que ya es un clásico, en la que aparecen varios buscados por la justicia y el asambleísta Ronny Aleaga, en la piscina el Miami, el Gobierno no me respaldó. Recibí un ataque feroz del correísmo. Es más, yo les pregunto a los asambleístas de CREO: “¿Cuál es su posición?”. Ellos se hicieron los desentendidos.

¿Han sido desleales?

Aquí viene lo peor. En medio del paro me enteré de que Aleaga visitó a dos altos funcionarios de Lasso. Yo les encaré y me dijeron que así fue, que Aleaga les pidió que neutralicen mis denuncias.

¿Usted dice que el Gobierno pacta con correístas?

Hay un antecedente de que ya hubo un pacto silente para la liberación de Jorge Glas.

El Gobierno ha negado eso

Ese pacto hubo. Me confirmaron. Literalmente dijeron: “Dejamos pasar”.

Pero Lasso le puso en la Comisión de Fiscalización

El presidente me puso, sí, pero la agenda acordada era la lucha contra la corrupción, que el presidente enarboló como bandera. Cuando él decía “vamos a romper las cadenas de la corrupción” se refería a los contratos con China.

El Gobierno tampoco lo apoyó en el informe de Petrochina

Ese fue el primer traspié. La decisión del alterno de Cordero fue en contra.

¿Cuál fue la justificación?

Francisco Jiménez y Aparicio Caicedo me dijeron que fue un error. Que en la primera sesión que convoque iba a pedir reconsideración. Pero nunca lo hicieron. Soldaron las cadenas de la corrupción.

El Gobierno dice que renegoció el crédito con China, pero no cuenta que dio un contrato de 28 millones de barriles sin licitación. Ha demostrado que no hay dignidad ni soberanía.

