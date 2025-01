¡Murió la Constitución, viva la interpretación!

El Ecuador ha entrado en una neurosis política en la que tranquilamente se podrían reunir un grupo de personas y empezar a discutir por la interrogante más estúpida: ¿quién es legalmente el presidente del país en este momento? Podrá aparecer alguien que con toda lógica podría asegurar que el presidente constitucional es Daniel Noboa, pero algún contertulio suyo podría sostener, con la misma legitimidad, que eso es falso porque en el sistema constitucional y legal ecuatoriano no existe la figura del presidente candidato durante la campaña electoral.

Otros podrán salir a decir, con el mismo nivel de neurosis y mucha más legitimidad legal, que la presidenta es la señora Verónica Abad, quien anda como viuda de año viejo exigiendo que le entreguen la Presidencia.

Pero no faltará quien le refute, le interrumpa y le diga que no porque Abad se negó a cumplir las delegaciones hechas por el presidente Noboa, porque está chiflada y porque es un peligro para la nación. “Podría poner en riesgo la estabilidad del país, amnistiar a los corruptos y mafiosos”, podría decirle, reiterando las mentiras que se repiten.

El absurdo de la discusión podría llegar más lejos. Perfectamente alguien podría interrumpir, ponerse de pie y decir que la presidenta interina, mientras Noboa está de campaña, es Cynthia Gellibert porque el primer mandatario la nombró en un decreto como vicepresidenta, a lo que alguien indignado podría levantarse y decir que eso es una estupidez porque no existe en el Ecuador constitucionalmente la posibilidad de que se nombre por decreto a una vicepresidenta, pues para eso se requiere del voto popular.

Y por último, alguien podría preguntar si Sahira Moya no es la vicepresidenta nombrada por decreto, aunque no tardará alguien en explicarle que se enfermó y no pudo ser. Esta escena imaginaria, tristemente estúpida y absurda para cualquier país del mundo, de alguna forma grafica la situación en la que está metido el país por la incapacidad del presidente Noboa y de su equipo para solucionar el conflicto de Verónica Abad, elegida por la misma cantidad de votos que él para ser su vicepresidenta.

Un conflicto, para comenzar, terriblemente injusto para los ecuatorianos porque no tienen ni la más remota idea de la causa de la crisis por la que atraviesa su país. ¿Qué pasó entre Noboa y Abad? Nadie ha sido capaz de informar qué es lo que pasó y por qué la pugna se convirtió en un episodio sin arreglo, con las funestas consecuencias que tendrá para el país.

Si Noboa es reelecto, tendrá que sobrevivir con una espada de Damocles sobre su gobierno. ¿Quién le quita que llegue una Corte Constitucional que lo destituya por haber ganado haciendo trampa? ¿Quién le quita que una Asamblea no amistosa le ponga un juicio político? ¿Y a nivel internacional qué seriedad tendrá el gobierno de Noboa? Los efectos no serán solo esos.

La confianza de la sociedad en su sistema electoral quedará por los pisos, peor aún en sus autoridades y sus instituciones.

Verónica Abad no tiene visa a los Estados Unidos y ni siquiera la facción de Daniel Noboa se ha molestado en investigar e informarle a la sociedad por qué ocurrió eso. ¿No será que es algún motivo que también afecta a Noboa? No se sabe, pero no es descabellado pensarlo. ¿Por qué Noboa nunca le enrostra el tema de la visa?

En Ecuador murió el derecho y ha nacido un sistema perverso según el cual las normas son interpretadas de acuerdo con el interés de cumplir con un objetivo. Es lo que los académicos llaman la interpretación teleológica: cualquier cosa es legal y legítima si se cumple con un objetivo determinado santificado por alguien. Ya lo dijo, hace muy poco, el ministro de Gobierno, José De La Gasca: “El presidente hará lo necesario para ser reelecto”.

