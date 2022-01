Entre molestias, sorpresas y resignación. Las ventanillas de los balcones de servicios de las nueve administraciones zonales y el megabalcón El Bicentenario del Municipio de Quito se abrieron ayer para entregar información sobre los valores que los ciudadanos deben pagar por impuesto predial.

La mayoría de usuarios de este servicio fueron personas de la tercera edad que prefirieron hacer el trámite personalmente, antes que acceder a las plataformas tecnológicas que también informan sobre lo que hay que pagar.

Bolívar Grijalva llegó muy temprano a la administración del Centro Histórico y se encontró con la novedad de que en el sitió donde le iban a brindar la información no podía hacer el pago del predial. “Me mandan a un banco o una cooperativa. A este paso, el taxi me va a salir más alto que el descuento que dicen que dan por pagar en los primeros días”, señaló.

El Municipio de Quito informó que hasta el mediodía de ayer recaudó $ 712.428, que correspondían a casi 17 mil predios ubicados en la capital. La recaudación arrancó el 1 de enero y los pagos en esa fecha solo se los pudo hacer en línea.

Henry Reyes, director metropolitano de Servicios Ciudadanos, resaltó la acogida de la ciudadanía por pagar sus obligaciones. En los primeros 15 días se aplicará un descuento del 10 %, que se irá reduciendo paulatinamente a medida que pasen las semanas.

“No solo obedece a los descuentos que ofrece el Municipio, sino que culturalmente el quiteño es responsable con el pago de sus contribuciones”, señaló el funcionario.

El objetivo es recaudar hasta el 14 de enero próximo unos 30 millones de dólares de los algo más de 60 millones de dólares que el Municipio de Quito prevé obtener por concepto de impuesto predial este año.

Dolores Tipán no salió muy conforme con la información que le dieron. Mientras el año pasado pagó cerca de 80 dólares por dos lotes que son de su propiedad, ahora le dijeron que son 124 dólares. Le explicaron que podía hacer el reclamo y que si bien el valor del predial no se había incrementado, sí le tocaba pagar un rubro por Contribución Especial de Mejoras (CEM), algo que ella no ha visto en la ciudad, según dijo.