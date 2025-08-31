Expreso
  Mundo

One killed, dozens in (15095572)
Extinguen el fuego tras bombardeos de Rusia en Zaporiyia.EFE

Zelenski hará nuevos “ataques profundos” en respuesta a Rusia

Tensión bélica escala tras un reciente bombardeo del Kremlin. El papa pide el fin de la guerra

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció este domingo que se preparan “nuevos ataques profundos” para contrarrestar la ofensiva de Rusia, tras reunirse con el general Oleksandr Sirki. A través de su cuenta de X, el mandatario afirmó que las fuerzas ucranianas continúan destruyendo “metódicamente al ocupante” en la región de Donetsk y que se han intensificado los ataques contra la infraestructura energética rusa.

Tensión bélica en aumento 

Zelenski aseguró que, en lo que va de 2025, las fuerzas rusas han perdido más de 290.000 soldados entre muertos y heridos graves.

ste anuncio se produce en un contexto de ataques constantes. El pasado sábado, un bombardeo ruso sobre una zona residencial en Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, dejó al menos una persona muerta y otras 22 heridas, entre ellas tres niños. Según las autoridades ucranianas, ese ataque formó parte de una ofensiva a gran escala que incluyó cerca de 540 drones y docenas de misiles de diverso tipo.

Cárcel de perú.

Operativos simultáneos en 68 cárceles de Perú para desarticular bandas de extorsión

El papa ora por el fin de la guerra

El papa León XIV hizo un doble llamado a la paz este domingo 31 de agosto durante el rezo del Ángelus. Ante miles de fieles en la plaza de San Pedro, exigió un "alto el fuego inmediato" en Ucrania y condenó la "pandemia de las armas" tras un tiroteo mortal en una escuela de Estados Unidos.

"La voz de las armas debe callar, mientras que debe alzarse la voz de la fraternidad y la justicia", reclamó el pontífice. Subrayó que ha llegado el momento de que los responsables políticos "emprendan el camino de la negociación y la paz con el apoyo de la comunidad internacional", renovando su cercanía con el pueblo ucraniano.

Su mensaje se produce horas antes de la reunión entre Vladímir Putin, Xi Jinping y Narendra Modi en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái.

