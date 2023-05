El desplante realizado por el partido de derecha español Vox al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el Congreso de los Diputados en España, generó mucha controversia esta semana, tanto entre políticos como entre residentes colombianos en el país ibérico.

Declaraciones de Petro ponen "lápida a funcionarios", dice fiscal colombiano Leer más

El diputado de Vox Víctor González explicó el por qué de esta reacción: “Gustavo Petro, sin lugar a dudas, es el presidente de la nación hermana de Colombia, pero tiene un pasado muy oscuro (exmiembro del M-19, grupo guerrillero desmovilizado en 1990), del cual en ningún momento ha pedido perdón ni ha mostrado arrepentimiento. Cuando este señor fue a hablar, nosotros abandonamos el hemiciclo de una manera ordenada, tranquila y discreta porque era la manera de encontrar empatía y solidaridad con todas las víctimas”.

El mandatario colombiano cumplió hasta ayer una visita oficial en el territorio español, donde fue condecorado con la Orden de Isabel la Católica, la máxima distinción entregada a mandatarios extranjeros, así como la Llave de Oro de la capital española. “El que se lo haya distinguido, cuando no hace más que insultar la hispanidad, no merece ninguna de las distinciones que se le han dado en España”, señaló González.

Por el contrario, para Enrique Santiago, portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso español, la visita de Petro “ha permitido constatar con claridad su enorme talla política y los verdaderos motivos por los que fue elegido como presidente colombiano venciendo grandes y profundas dificultades”.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (2i) y el mandatario de Colombia, Gustavo Petro (d) el jueves 4 de mayo, en el Palacio de la Moncloa en Madrid. EFe J.J.Guillen

Santiago criticó la actitud de Vox ante la presencia del jefe de Estado colombiano. “Pese a los malsanos prejuicios ideológicos de algunos y la hipocresía política de otros en nuestro país, Petro nos ha recordado que España y Colombia somos pueblos hermanos, que tenemos una historia común contra la injusticia y por la libertad. Por mucho que haya quien se empeñe obedeciendo a intereses bastardos, esto seguirá siendo así en el futuro”.

Gustavo Petro apuesta por luchar en "hermandad" con España sin ir el pasado Leer más

La comunidad colombiana en Madrid tiene opiniones distintas tras el desplante de Vox a Petro. “Si hubiesen sido de otro partido, quizás me preocuparía, pero al ser de Vox no me importa, la ultraderecha es soberbia por naturaleza. Los que se quedaron a escucharle le ovacionaron sin parar”, mencionó Jhon Montes Lancheros, migrante colombiano de hace 22 años.

Mientras que para Manuel Cepeda Barbosa, domiciliado en Madrid hace 5 años, considera que “cada político tiene derecho a escuchar o no. Es normal que no todo el mundo esté de acuerdo con tu forma de pensar (...) Lo positivo de esta visita son los convenios hechos con España, en especial en educación, que benefician mucho a los colombianos”.

Como resultado de la visita de Petro se anunciaron 10 importantes acuerdos bilaterales entre ambos países sobre: transporte, conectividad, cooperación penitenciaria, socio laboral, educación, entre otros. La gira oficial de Petro fue de cinco días por España.